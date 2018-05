Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! V času predvolilne kampanje v ospredje spet postavljamo mlade. Foto: MMC RTV SLO Grem volit! z mladimi. Foto: MMC RTV SLO

Grem volit! poslance

MMC-jev projekt o mladih in volitvah

7. maj 2018 ob 09:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po izkušnjah, ki so si jih nabrali na lanskih predsedniških volitvah, gredo mladi z MMC-jevim projektom Grem volit! tokrat na državnozborske volitve, volit poslance.

In če so v kampanji za predsednika države pogrešali vsebinske odgovore in ugotavljali, kako malo vpliva na konkretne težave ima predsednik države, zdaj upajo na več. Kandidati za poslance namreč ne bodo imeli izgovorov, da njihova funkcija ni pristojna za konkretna dejanja in da je njihov vpliv le v opozarjanju in izpostavljanju, ampak so dolžni izpolnjevati programe in obljube volivcem. "Nekatera konkretna vprašanja, ne samo nas mladih, ampak na splošno na soočenjih, so ostala popolnoma neodgovorjena oziroma brez konkretnih odgovorov. Tudi - od nekaterih kandidatov smo pričakovali veliko več, kot so povedali," je nastope kandidatov za predsednika takrat komentiral 21-letni Jure.

Med deveterico mladih, ki sodelujejo v projektu Grem volit! poslance, je tako peterica "veteranov", ki je na predsedniških volitvah v okviru lanskega projekta Grem volit z osebnim stikom s kandidati že dobila vpogled v politično življenje. To so Tjaša, Lev, Špela, Jure in Tilen. Poleg njih pa razmišljajo in sprašujejo še Ula, Ajda, Luka, Nika. Tako kot v "predsedniškem" Grem volit! tudi tokrat mladi, stari od 20 do 23 let, prihajajo z različnih koncev Slovenije in so različnih svetovnih nazorov, jih pa politični procesi zanimajo, še posebej ti, ki se odvijajo v hramu slovenske demokracije, državnem zboru, saj se zavedajo, da prav tam sprejeta zakonodaja določa tudi način in potek njihovega vsakdanjika in njihove prihodnosti.

V videih, ki smo jih posneli, razmišljajo o volilnem sistemu, politični kulturi, sodelovanju, lastnostih, ki jih mora imeti dober predstavnik volivcev, področjih, ki bi se jih morala politika lotiti takoj, pa tudi o delovanju inštitucij, ki so neposredno povezane z mladimi in se spogledujejo s politiko in političnim delovanjem. Videe bomo objavljali na spletni strani rtvslo.si in na družbenih omrežjih.

Svoje videnje letošnje državnozborske predvolilne kampanje pa bodo mladi vseskozi komentirali s posebnimi formati na družbenih omrežjih.

Pokazali bomo tudi, kako o konkretnih temah razmišljajo mladi iz projekta Grem volit! in kako politiki mlajše generacije. V dveh posebnih oddajah spletnega formata, ki bosta 22. in 24. maja, pa jih bomo neposredno soočili s predstavniki posameznih strank, tako da bodo mladi, ki bodo letos prvič odšli volit poslance, odgovore na svoja vprašanja lahko iskali iz prve roke, iz oči v oči. Oba dogodka bomo v živo prenašali na našem posebnem portalu Grem volit! poslance in na Facebooku.

Tako na MMC-ju v okviru spremljanja političnih procesov znova v ospredje postavljamo mlade. Dajemo jim glas in prostor, saj se mladi v teh procesih čutijo zapostavljene in ignorirane. S projektom Grem volit! poslance želimo temu narediti konec.

Video: Maja Ikanovič in Dunja Danial

VIDEO Grem volit! poslance

Aleksandra K. Kovač, Kaja Jakopič

Mnenje avtorja ne odraža stališča uredniške politike RTV Slovenija.