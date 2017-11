Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zakaj mislim, da mora biti hrana draga? Ker se bomo samo tako zavedeli njene izredne pomembnosti. Foto: Reuters Dodaj v

Hrana mora biti draga

Tretjino hrane v Evropi zavržemo?

26. november 2017 ob 22:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kakšna je hrana, ki jo zavržemo? V akciji bližnje trgovine, že pripravljena, z različnimi aditivi, pred rokom izteka, vendar poceni in z drugega konca sveta, brez predstavljene okoljske cene. Ali kakovostna, sveža, lokalno ali celo ekološko pridelana?

Za isto živilo pa smo na bližnji tržnici ali na kmetiji v soseščini morda odšteli le nekaj centov več?

Lokalno pridelana kakovostna hrana, brez velikega okoljskega odtisa, odpira toliko priložnosti … nova delovna mesta, povezave med pridelavo in kulinariko, promocijo naše naravne in kulturne dediščine ter, konec koncev, zdravje, ki si ga želi vsak od nas.

Trenutno se ukvarjam z mladimi v Sloveniji, na Finskem in Hrvaškem, ki nam pridelujejo hrano v okviru evropskega projekta Young Village Folk - Hrana iz mladih korenin (www.rtvslo.si/youngvillagefol), ki spodbuja ustvarjanje novih delovnih mest za mlade v pridelavi hrane. Zanimivi, inovativni, drugačni, s pogumom!

JAKOB FRANC ... Jakobova zgodba mi vliva optimizem in verjamem, da še koga spodbudi, da zbere pogum in si odpre delovno mesto v pridelavi hrane v povezavi s kulinariko.

Jakobova zgodba v ponedeljek ob 18.00 na TVS1 in na www.rtvslo.si/youngvillagefolk

Študiral je fiziko, pa ga je življenje pripeljalo do ideje o reji avtohtonih slovenskih prašičev – krškopoljcev. V zgodbi se je našel v partnerstvu z Jožetom, kmetom iz okolice Dobove. Združila sta znanje reje prašičev in nove sveže ideje v prodaji in trženju kakovostnega, zdravega mesa z nenasičenimi maščobami. In tako so krškopoljski prašiči postali kulinarični hit v središču slovenske prestolnice.

In zakaj mislim, da mora biti "dobra" hrana pravzaprav dražja?

Ker se bomo samo tako zavedeli izredne pomembnosti hrane. Ker sem prepričana, da je pridelava zdrave, še posebej kakovostne lokalne hrane, ki lahko prehrani nas vse, še zlasti pomembna za mladi rod, da je ključen del naše prihodnosti. Tu so na krožniku nova delovna mesta, več zdravja in manj bolezni v naslednjih 50-100 letih, v obdobju, ki je pred nami.

Če izberemo to pot, dajemo tudi jasno sporočilo multinacionalnim podjetjem, da nam je še kako mar za našo prihodnost, za naš mladi rod, ki raste in potrebuje dobro zdravo hrano, in tudi tiste mlade ljudi, ki ustvarjajo ideje v kmetijstvu in nam pridelujejo kakovostno hrano in si s tem ustvarjajo lastna delovna mesta.

Doma v Sloveniji imamo toliko naravnih danosti, da bi lahko živeli v paradižu. In ne smemo dovoliti, da nam ta cilj uničijo kapitalistični interesi in politika …

Imamo tudi svoje glasove aktivnega državljanstva in imamo svoje cilje.

Zato predlagam konkreten začetek, pomagajte mi izbrati AMBASADORJE kakovostne lokalno pridelane hrane. Naj bodo to mladi kmetje, umetniki, trenerji fitnesa ... ljudje, ki jim je hrana pomembna za razvoj, ki imajo energijo in vizijo, ki želijo ozavestiti javnost in želijo začeti premikati okorele "sisteme" ter ki vedo, kako pomembna je hrana za našo prihodnost. Vem, da nas bodo prepričali, da bomo kakovostno hrano začeli bolj ceniti.

Barbara Zrimšek, TV Slovenija

