Vsi na volitve!

Kolumna Igorja Vidmarja

23. april 2018 ob 21:14

Ljubljana

Bomo šli na volitve, ali pa ne, ker je itak vseeno in bomo odločali le o tem, kdo bo služil tisoče evrov poslanskih plač? Tako je naš glas dala v nič ameriška POP TV, pač v prid nižje volilne udeležbe in desnim strankam.

A volitve bodo pomembne, ker smo v prelomnem trenutku, odločali bomo tudi o tem, ali bomo bolj pravična, odprta in s tem demokratična družba, ali pa orbanovsko avtoritarna in ksenofobna. Bomo bolj suvereni, ali pa se bo s prodajo NLB za vsako ceno po diktatu Evrope zgodila še ena velika kraja našega premoženja?

Gospod Šarec pravi, da je v Sloveniji vse narobe, morda, vendar bi tudi on NLB čim prej prodal, to je slabše kot stališče gospoda Cerarja. Je pa blizu gospodu Toninu, pa ne le glede NLB, ta misli resno s privatizacijo vsega, razbremenitvijo bolje plačanih in kapitala na račun javnega sektorja ipd. Takšna koalicija bi morda res prinesla večjo učinkovitost in manj birokracije, a tudi nadaljevanje neoliberalne prevare, stroške krize, reševanja bank itd. smo nosili vsi, no, večina, korist od visoke rasti pa bo imela manjšina.

Tu nekje ostaja tudi moderna sredina, finančna ministrica spet ponavlja večne zahteve Mednarodnega denarnega sklada - trojke po strukturnih reformah: privatizacija, varčevanje, reforma trga dela. Bo sledila pravična volilna kazen? Je bo deležen vlačilec nosov upokojencev gospod Erjavec? Od vladnih najbolje kaže socialnim demokratom, imajo se že skoraj za zmagovalce, manjšali bi socialne razlike. Lepe besede, a njihova ministrska kopačica po socialnem mraku ne bi kaj prida višala pomoči in minimalne plače.

Takle imamo. Pa bom vseeno oživil geslo iz prejšnjega sistema, groznega socializma: Lahko noč in srečno.

Igor Vidmar, Studio City