Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Matija Stepišnik. Foto: Bobo Dodaj v

Jezik nestrpnosti je postal politična metoda

Kolumna Studia City

29. januar 2018 ob 21:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Več dogodkov, na videz med seboj nepovezanih, se je konec tedna sestavilo v ogledalo, v kakšno zatohlo močvirje se pogrezamo kot družba.

Hrvat Jakov Fak, naturalizirani Slovenec, ki je prinesel Sloveniji ogromno veselja, se je po žaljivih odzivih in spornih medijskih vprašanjih odrekel kandidaturi, da bi v Pjongčangu nosil slovensko zastavo. Bilo je na isti dan, ko so na odru Cankarjevega doma premierno uprizorili veliko koprodukcijo Cankarjevega Pohujšanja v dolini šentflorjanski. V Beogradu je del občinstva pri Crveni zvezdi ostro napadel Alena Omića, Slovenca, rojenega v Tuzli. Predsednik Pahor pa je le dan pred tem razburil z objavo na Instagramu, v kateri se sprašuje o obisku solarija.

Zgodovina bi v eksjugoslovanski regiji, v kateri so nacionalizmi nekdanjo državo pahnili v vojno, morala biti učiteljica, ki bi jo vzeli skrajno resno. A je ne. Dopuščamo, da nacionalistični duh, pomešan z vulgarnim populizmom, uhaja iz steklenice. Kot je opozorila pravnica Barbara Rajgelj, naša tiha privolitev v institucionalno in medijsko toleranco do rasizma, sovražnega govora daje rezultate. In to vsak dan. Vsaj dvolično je, da del politike, ki je k temu najbolj prispeval z uveljavljanjem diskurza o opankarjih, trenirkarjih in demonizacijskih posploševanjih o beguncih, na primeru Fak in s podporo, ki da mu jo zdaj daje, dokazuje, da je jezik nestrpnosti le "občasni odklon". Ne, postal je politična metoda, legitimnost in pospešek je dal anonimnemu komentariatu na družabnih omrežjih, ki ne izbira sredstev.

Spomnimo še nekaj: dokler se slovenska nogometna reprezentanca ni prvič uvrstila na EP na Nizozemskem in v Belgiji, je bila to tako rekoč čefurska ekipa Zahovića, Ačimovića in ekipe. Nato smo ob njej vsi začeli kričati Mi, Slovenci! Sprevžena je nacionalistična selekcija, ki deli med "Mi" in "Oni" na podlagi tako imenovane koristnosti za narod.

Je pozno, a ne prepozno. Za posvet pred uporabo solarija imamo zdravnike in farmacevte, za to ne potrebujemo politike, ki se umika v resničnostne šove za dnevno uporabo. Šentflorjanstvo nam nikoli ni bilo tuje. In nikoli ni bilo bolj nujno, da kot družba presekamo spiralo, ki jo rišejo zgodbe Fak, Ahmad Šami, Omić in druge. Namesto žice okoli države potrebujemo odločen No passaran takšni politiki in retoriki.

Matija Stepišnik, Studio City

Mnenje avtorja ne odraža stališča uredniške politike RTV Slovenija.