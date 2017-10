Lahko mnenja vplivnih posameznikov prinesejo drugi krog volitev?

Kolumna Tanje Starič

16. oktober 2017 ob 07:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vstopamo v zadnji, odločilni teden kampanje za volitve predsednika države. Zvrstila se bodo zaključna soočenja v osrednjih medijih, v četrtek v terminu Studia ob 17h tudi na Radiu Slovenija. Volilne napovedi še vedno kažejo, da bi zdajšnji predsednik države Borut Pahor lahko zmagal že v prvem krogu.

Volilna kampanja doslej ni ponudila večjih presenečenj - prav vsi kandidati, ki se resno potegujejo za mesto predsednika države, so v minulih tednih moči usmerili v neposreden stik z volivci na terenu. Medsebojnih spopadov skorajda ni bilo, ta taktika pa je očitno koristila glavnemu favoritu. Umirjena volilna kampanja, v kateri tekmujejo vsi proti vsem, je namreč prikrila dejstvo, da je Pahor zaradi dolge politične zgodovine ranljiv.

Toda zdaj gre zares. Včeraj se je oglasil prvak SDS-a Janez Janša in volivce pozval, naj ne dajo svojih glasov aktualnemu predsedniku, ki da iz vrste razlogov - podal je seznam osmih - ni več primeren za ta položaj. Spomnimo, da je na prejšnjih volitvah Pahorju pomagala prav desnica. Po podatkih Episcentra bi tudi tokrat za štiri odstotne točke več volivcev SDS podprlo Pahorja kot pa kandidatko svoje stranke Romano Tomc. Janšev poziv to razmerje lahko spremeni. Ali to pomeni, da se Pahorju v zadnjih dneh lahko odreče pomembno število volivcev? Ne nujno. Ohladitev odnosov s prvakom SDS-a mu namreč na drugi strani lahko prinese več glasov z doslej skeptične levice.

Zanimivo bo, kako se bodo v prihodnjih dneh opredelili drugi vplivni posamezniki, ne samo politiki. Katerega kandidata, če sploh katerega, bosta podprla nekdanja predsednika? Se bodo oglasili gospodarstveniki, športniki, umetniki? Če štabi kandidatov še skrivajo adute, jih bodo morali razkriti zelo hitro, sicer bo bitka za drugi krog v resnici izgubljena.

Tanja Starič, Radio Slovenija

