Leta 2050 bomo srečni

Kolumna Studia City

20. februar 2017 ob 21:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vsak dan v vsakem pogledu vse bolj napredujemo: ne le Ilko, dobili smo tudi vizijo Slovenije leta 2050! Zdaj je 10 odstotkov nezaposlenih, 20 odstotkov revnih, velikanski javni dolg ... ampak 2050 bomo srečni!

Iz koga se vizionarji norčujejo? O edinosti in spravi niso vizionarili, to je v pristojnosti g. Pahorja, tako kot narodni ponos: zato je kimal evrobankirju Draghiju, ko nam je ob obletnici prevzema evra pokadil, da smo lahko ponosni na doseženo. Na kaj že?

Na divje zadolževanje v poceni evrih? Na posledično tajkunstvo, na porazno dokapitalizacijo bank, na slabo banko? Ponosni na privatizacije, na izgubo finančne suverenosti? Nismo še dolžniški sužnji, tlačani pa že. In bomo, tako ali drugače dali evro za TEŠ 6, za krajo stoletja, a noben politik ne bo odgovarjal, ker so bili zraven skoraj vsi!

Premier baja o TEŠ-u 6 in energetski neodvisnosti, medtem ko dr. Golob prodaja slovensko elektriko Hrvatom! Itd. Zakonite lumparije, nesposobnosti in oblastna roganja zdravi pameti bi lahko še našteval, a čemu? Javno mnenje o vladi je vse boljše, še boljše o predsedniku države, ki bo ponovno izvoljen, pa je bil kot premier krepko soodgovoren tako za TEŠ 6 kot za bančno katastrofo. In tudi g. Krjavelj, bodoči premier, bo upokojence in Slovenijo še dolgo vlekel za nos.

Spoštovani, ali smo res vsi voli, kot je nekoč vprašal g. Prtljič? Kako to, da nas tako zlahka imajo za pohlevne podložnike? Kot da so posvojili spoznanje starih Latinov: Svet – Slovenija – želi biti varana, torej jo varajmo!

Igor Vidmar, Studio City

