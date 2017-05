Pir in kruh

22. maj 2017 ob 06:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

K pisanju današnje kolumne me je spodbudila oddaja Dobro jutro oz. gostja v oddaji Mojca Cepuš, svetovalka za zdravo prehrano in hujšanje ter certificirana nutricistka.

Svoje stališče do zdrave hrane vam bom razkril med pisanjem, prav tako stališče do vse več prehranskih strokovnjakov, ki pa na žalost niso vsi pravi strokovnjaki, predvsem pa le redki med njimi premorejo "zdravo pamet", kot jo prej omenjena Mojca. Navdušila me je njena izjava o glutenu.

Z besedo gluten poimenujemo pomemben protein zrnja pšenice, podobne proteine pa najdemo tudi v zrnju ječmena, rži, pire in ovsa. Intoleranca na gluten je zelo redka, saj se po podatkih diagnostičnega laboratorija pojavlja pri od šestih do sedmih odstotkih vse populacije, še redkejša pa je celiakija, ki je hujša oblika intolerance in se pojavlja pri manj kot enem odstotku populacije.

Tako se je ustvarilo splošno mnenje, da se je glutenu bolje izogibati, tudi če smo popolnoma zdravi oz. želimo to ostati. Mojca Cepuš je to teorijo v enem stavku na hitro ovrgla, in to z nasprotnim mnenjem, da pravzaprav ni zdravo nejesti glutena, če nimamo intolerance nanj, ker se nam v nekaterih primerih prav zaradi neuživanja glutena lahko razvije intoleranca na gluten in potem ga res ne smemo več uživati. Na ta način sami sebe pripeljemo do tega, da se moramo strogo držati brezglutenske diete, kar nas prikrajša za marsikatero dobro jed.

Na tem mestu bom omenil meni tako ljubo piro. Tudi pira vsebuje gluten, pa vendar ljudje dostikrat mislijo, da je to brezglutenski nadomestek za pšenico. Zato sem že večkrat dobil prošnjo, če lahko spečem pirin kruh namesto pšeničnega. A tudi ko pojasnim, kako in kaj, se ne ozirajo dosti na mojo razlago, češ, kaj pa tale kuharček ve. Pa jim ga spečem. Pirinega.

Novodobni guruji nam krojijo življenja, skrbijo, da bomo vitki in zdravi, a na račun tega, da bomo umrli lepi in zdravi, se bomo celo življenje odrekali dobrotam in jedli nemogoče kombinacije okusov. Skratka, živeli bomo prazno življenje, polno odrekanja in preračunavanja. Le kaj si misli sto let stara babica, ko ji na pol priučena nutricionistka začne soliti pamet, kako naj je.

In kako je prišla do tega? Gotovo ne s pomočjo sodobnih diet. Poti sta bili lahko dve: 1. ali je živela v revščini (vsi vemo, da so bile kronične bolezni srca in ožilja včasih v domeni bogatih), 2. ali pa je enostavno jedla po zdravi pameti in se veselila življenja. Res pa je, da je danes trend prehranjevanja usmerjen na poceni izdelke, ki resnično niso porok za dolgo in zdravo življenje, zato se socialno šibkejši potrošniki prenažirajo s poceni slabo hrano in izgubljajo prednost, ki so jo v preteklosti imeli pred bogatimi – ZDRAVJE.

Nasprotno pa, materialno bolje preskrbljeni ljudje skoraj ne jedo več. Svet se je res postavil na glavo. A nisem človek, ki bi vam solil pamet s tem, kako se "zdravo" prehranjevati, saj se tega niti sam ne držim ... Lahko pa vam svetujem, kaj jesti, da boste srečni in zadovoljni, kako si pripravite okusen obrok (mogoče celo zdrav) in v njem uživate. Že ko osvojite te veščine, ste na dobri poti, da začnete dnevno kakovostno jesti in mogoče celo dočakate babičinih 80 ali celo 100 let. Moj oče se nikoli v življenju ni prehranjeval po sodobnih smernicah "zdravega" prehranjevanja, pa je, čeprav se bliža 80. letu, še vedno čil in popolnoma zdrav.

Vse življenje je pristno domačo hrano, in to v količinah, ki mu ustrezajo, a so daleč od priporočil novodobnih gurujev. Revež niti ne ve, kaj je to pirin kruh, in ravno zato se je dogodila naslednja anekdota. Nekega dne je prišla na obisk k mojim staršem "nutricistično" ozaveščena soseda, zato je moja mama kot dobra gostiteljica poslala Paulija v trgovino po pirin kruh. Ko se je čez dobro uro vrnil s precej veliko vrečo, ga je mama začudeno pogledala in vprašala: "Ja, kaj si pa še kupil?" Pauli pa je odgovoril: "Samo to, kar si naročila: pir in kruh. "

Na tem mestu bom končal svoje današnje razmišljanje in vam ponudil preprost, okusen in čisto brezglutenski recept. In dober tek vam želim.

Citat iz knjige Marka Zorka Knjiga mrtvih: "Enkrat je bil mož, ki mu je umrla žena. Potem je enkrat umrl tudi on in je prišel v nebesa, je tam srečal ženo in sta srečno živela. In je rekla ona, a vidiš, kako nama je zdaj lepo, mož pa je rekel, a veš, kdaj že bi nama bilo tako lepo, če ne bi ti te zdrave hrane kuhala."

Napisala Tara, osem let

Primož Dolničar, Coolinarik

