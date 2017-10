Policija je spet ravnala, kot bi bila to totalitarno policijska država

Ravnanje policije v tem primeru predstavlja očiten in (ta poudarek nikakor ne sme biti spregledan ali relativiziran) grob vdor v posameznikovo komunikacijsko zasebnost, v njegovo osebno integriteto in osebno dostojanstvo, končno v njegovo osebno in družinsko življenje, posredno tudi v njegovo generalno svobodo kot tako. Samo z zavestno skepso in popolno pravno ignoranco je mogoče spregledati, ali celo trditi, da gre prav za to.

Pri tem pa je - v očitnem nasprotju s prepričanjem policije - povsem nepomembno, če je policija prišla do razloga za tako očiten in grob vdor v posameznikovo osebno integriteto s sledenjem in branjem njegovih sicer javno objavljenih tvitov. Povsem nepomembno, pravno neodločilno je to!

V tem primeru je šlo ne le za psihološki, ampak tudi za fizični vdor v njegovo integriteto in pravice. Ker pa gre tudi za novinarja je ta vdor še večji in ga je treba nadvse resno obravnavati - javno. Njegove opredeljevalne značilnosti so grobi psihološki zastraševalni učinek. Tega pa pravo ne sme dopustiti. Odločilno ni niti to, če se je novinar ob obisku policije tudi res tako počutil. Že po teoriji je takšno početje policije pravno nedopustno. Policija v takem primeru in s takšnimi razlogi, kot jih je navedla, nikoli in nikdar ne sme potrkati na vrata doma katerekoli osebe, niti novinarja.