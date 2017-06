Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Bernard Nežmah. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Referendum in nagajanje

Kolumna Studia City

26. junij 2017 ob 21:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po ustavi imajo državljani pravico, da če niso zadovoljni z zakonom, ki ga predlaga vlada, lahko o njem zahtevajo referendumsko odločanje. In v zadevi drugi tir so tako ravnali in zbrali potrebno število podpisov za referendum. Enostavno in ustavno.

Toda zdaj se pojavi premier Miro Cerar in referendumsko zahtevo označi za nagajanje. Neverjetno, profesor ustavnega prava degradira več kot 40 tisoč ljudi, ki želijo aktivno odločati o prihodnosti svoje države, na raven popoldanskih nagajivcev. Še huje – če o politiki odloča vlada, je zanj to državotvorno dejanje, če ljudstvo, je škodovanje državi.

Namesto da bi v času do referenduma svoj zakonski predlog mirno in podrobno argumentiral, je njegova stranka napovedala, da bo v naslednjih tednih kandidirala za evropska sredstva v višini slabih sto milijonov. In evropska komisarka, članica SMC, ob tem še pove, da če bo referendum izglasovan, bodo sredstva, ki bi jih dobila Slovenija, izgubljena. Preprosto, grožnja, ki spreminja okvire racionalne odločitve. Ob danih dejstvih si je namreč vlada omislila še petega asa iz rokava.

V takih okvirih referendumska kampanja ne bo reševanje dileme o stvarni in racionalni investiciji v drugi tir, ampak vprašanje: ali ste za to, da država izgubi 100 milijonov? Skratka, čisti zgled, kako izneveriti fair play referendumske tekme.

In obenem popolni nonsens. Do izida referenduma bi morala vlada zamrzniti vse investicije in pridobivanja finančnih sredstev za napovedani projekt. Njegova usoda bo jasna šele po ljudskem glasovanju. Zato je nova prijava projekta drugi tir na evropski razpis v času pred referendumom igranje z evropskim proračunom.

Ali v besednjaku predsednika vlade – vlada nagaja državljanom pred referendumom.

Bernard Nežmah, Studio City

Mnenje avtorja ne odraža stališča uredniške politike RTV Slovenija.