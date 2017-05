Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Bernard Nežmah Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Referendum

Kolumna Studia City

22. maj 2017 ob 21:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob začetku zbiranja podpisov za razpis referenduma o gradnji drugega tira se je oglasil predsednik vlade: pravi, da bo to škodovalo Sloveniji.

V eni najbolj razvitih držav Švici vsako leto glasujejo o več kot desetih referendumskih vprašanjih. Za to imajo določene tri do štiri termine: februarja, junija, septembra in novembra. In seveda ni predsednika vlade, ki bi ljudstvu pretil, da bo sam razpis referenduma uničujoč za Švico.

Do razpisa referenduma je sicer še daleč, pripraviti 40 tisoč državljanov, da odidejo na matične urade in prispevajo svoj podpis, je izjemno težak projekt. Sploh v času, ko se človekov angažma konča s pritiskom na všečka na računalniški tipkovnici.

Aktualni referendum je poseben glede na predhodne. Njegov pobudnik je Vili Kovačič, predstavnik civilne iniciative Davkoplačevalci se ne damo, ki ni karizmatična persona, ki bi že s svojim nastopom privlekla množice. Kar je za racionalno odločitev državljana odlično. Zgolj na njem je, da se sam izreče, ali za ali proti. Gospod Kovačič mu je s svojim angažmajem le omogočil, da se o tem projektu izreče in morebiti preglasi vlado.

Pravzaprav bi se morali morebitnega referenduma veseliti vsi. Premier Miro Cerar, ker bi morebitna njegova zmaga na glasovanju potrdila, da to ni izbira njegovega kroga, ampak večine glasovalcev. Nasprotniki sedanjega projekta drugega tira pa zato, ker bi se v primeru njihove zmage izkazalo, da imajo vseljudski konsenz, da je napovedana gradnja nesramno predraga.

Referendum je praznik demokracije. Pomislite, da bi imeli državljani Jugoslavije leta 1980 možnost, da na referendumu glasujejo zoper popolnoma zgrešeno investicijo olimpijskih igrah v Sarajevu!?

Bernard Nežmah, Studio City

Mnenje avtorja ne odraža stališča uredniške politike RTV Slovenija.