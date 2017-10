Sekanje drevoredov

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Bernard Nežmah. Foto: BoBo Dodaj v

2. oktober 2017 ob 23:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Sloveniji manično prenavljajo osrednje trge in ulice, pri tem pa dajejo župani brezobzirno posekati stare drevesne očake in cele drevorede. V Mariboru na Cesti zmage, v Novem mestu na Glavnem trgu, v Ljubljani ob Gallusovem nabrežju, na Ptuju na grajskem griču in pri mestni tržnici, v Celju so padla mogočna drevesa na Trgu celjskih knezov.

Razlog je povsod isti: menjava kanalizacije in obnova cestišča, opravičilo pa perfidno: zamenjali jih bomo z novimi in številčnejšimi. Kot da je drevo kopalniška ploščica, ki jo enakovredno zamenjaš z novo? Toda mogočna drevesa so največja in najvišja živa bitja na svetu, so stari prebivalci mesta, ki desetletja meščanom proizvajajo kisik, absorbirajo ogljikov dioksid in hrup, v peklenskih poletjih pa ustvarjajo prijetnejšo mikro klimo in pod njihovimi krošnjami najdemo v peklenski vročini zavetje, ki je kar nekaj stopinj hladnejše.

A mestne oblasti so samopašne in ravnajo kot španska vlada s Katalonci. Ne pustijo jim pravice do njihovega naravnega bivanja, ampak na njih pošljejo uničujočo silo žag in bagerjev. V Ljubljani je npr. pod zadnjim županom padlo toliko orjaških očakov, da bi fotograf s fotografijami golosekov nabral obilo materiala za odlično retrospektivno razstavo.

Meščani resda bentijo, kdaj pišejo protestna pisma, se organizirajo v civilne iniciative, a to je govorica, ki jo oblastniki ne slišijo. V državi imamo sicer ombudsmanko, katere funkcija je, da brani pravice šibkih v odnosu do javnega aparata. A žal ne premore širine, da bi drevesne mogotce uvrstila med enakopravne prebivalce države in protestirala proti njihovi sečnji.

Epistole in elektronski podpisi podpore imajo status zadušne maše. Za rešitev dreves pred župansko aroganco se je spomniti legendarnega morjeplovca Jureta Šterka. Ko so pred desetletji kanili posekati vrbov drevored, se je odločni mož preprosto priklenil na drevo in s telesom obranil kulturno krajino. Če bi tristoletna lipa sedela v mestnem svetu, bi mu dala postaviti spomenik.

Bernard Nežmah, Studio City

