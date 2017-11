Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Romana Kocjančič. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v

Troje svetih

Kolumna Romane Kocjančič

27. november 2017 ob 18:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Papež Frančišek se je v nedeljo zvečer odpravil v Južno Azijo. Kot romar miru, pravi, da bi izrazil bližino prebivalcem Mjanmara in Bangladeša.

Zaradi več sto tisoč pripadnikov muslimanske manjšine Rohinga, ki so zbežali iz Mjanmara v Bangladeš, sta obe državi v središču mednarodne pozornosti. V prizadevanju za spravo se je srečal papež v Mjanmaru z vojaškim generalom Min Aung Hlaingom in tudi predstavniki budistov. V Bangladešu pa bodo na medverskem srečanju navzoči begunci manjšine Rohinga. Opozoril bo tudi na podnebne spremembe, ki vplivajo na naraščanje revščine. V obeh državah se bo ob sklepu obiska srečal z mladimi. Seveda pa je njegov obisk namenjen najprej zelo majhni katoliški skupnosti, ki bi jim rad izrazil bližino in prinesel upanje, kakor je dejal v videosporočilu pred odhodom na svoje 21. apostolsko potovanje.

Prebežniki, begunci, brezdomci, družine v stiski, osamljeni, najbolj pa otroci so globoko zapisani v srcu zdajšnjega papeža Frančiška. Zaradi sočutja, ki jim ga izraža, ne pozna meja in se ne boji izpostaviti svojega življenja. "Ne ljubimo z besedami, ampak z dejanji!" je bilo tudi vodilo prvega svetovnega dne, ki ga je naznanil pred dobrim tednom.

To vodi tudi scenarista in režiserja Erika Valenčiča in snemalca Miha Mohoriča na Bližnji vzhod. V torek zvečer bo na sporedu njun dokumentarni film z naslovom Troje svetih na Prvem programu TV Slovenija ob 21. uri. V napovednik pa sta zapisala: "Krščanstvo je pognalo svoje korenine na prostorih južne in jugovzhodne Turčije, Iraka in Sirije. Na tem ogromnem prostranstvu, velikokrat označenem za 'zibelko civilizacij' živijo tudi Asirci oziroma Sirjaki, ki spadajo med prvotne kristjane in ki še vedno govorijo aramejščino, sicer znano kot Jezusov jezik. Njihova predkrščanska in krščanska dediščina kakor tudi njihov narodni obstoj sta ogrožena zaradi medsektaških ter medetničnih vojn, ki zadnja leta razjedajo širši Bližnji vzhod. Različne islamistične vojske na čelu s samooklicano Islamsko državo sistematično uničujejo muzeje in starodavne cerkve ter samostane. Nazadnje so svetovni mediji poročali o popolnem opustošenju samostana Mar Elia (sv. Elije) blizu Mosula na severu Iraka.

V Iraku, Siriji, pa tudi v Turčiji, kjer se je ponovno vnela vojna med turško vojsko in Kurdsko delavsko stranko, je ogroženih veliko samostanov s pripadajočimi cerkvami, ki so izjemnega pomena za samo zgodovino krščanstva in človeštva nasploh. Film Troje svetih v ospredje postavlja tri samostane in prek njih prikazuje neprecenljivo versko in kulturno zapuščino zgodnjih kristjanov. V vsakem samostanu se ustvarjalci osredotočajo na specifičen zgodovinski in siceršnji pomen. Dva samostana sta iz severnega Iraka (Rabban Hormizd in Mar Mattai), eden pa iz jugovzhodne Turčije (Mor Gabriel). Samostani v Siriji v času produkcije niso bili dostopni zaradi vojnih razmer. Vsi trije samostani so danes resno ogroženi. Mar Mattai in Rabban Hormizd sta v času produkcije stala le nekaj kilometrov stran od bojnih položajev Islamske države. Za zdaj ju varujejo pripadniki kurdske vojske in krščanskih obrambnih milic. Samostan Mor Gabriel medtem ne uživa nobene posebne zaščite od turške države, kvečjemu nasprotno. Turške oblasti so mu odvzele obdelovalno zemljo, ki je predstavljala pomemben vir za samostan. Tudi njegova prihodnost ostaja negotova."

Morda pa le ne, saj bo zaključna misel filma Troje svetih zarezala v srce marsikoga!

Romana Kocjančič, TV Slovenija

Mnenje avtorja ne odraža stališča uredniške politike RTV Slovenija.