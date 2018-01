Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Romana Kocjančič. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v

Verski tisk v januarju

Kolumna Romane Kocjančič

24. januar 2018 ob 07:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

V sredo praznujejo medijski delavci! Na ta dan goduje sveti Frančišek Saleški, zavetnik medijev. Izvrsten, učen, a preprost pridigar je deloval pred 400 leti v Franciji. Pravili so mu apostol Savoje. V obrambi katoliške vere pred kalvinci je bil zelo iznajdljiv. Da bi dosegel ljudi, je zapisal svoje misli na letake.

V sredo se bodo zato zbrali slovenski katoliški medijski delavci v nadškofijskem dvorcu v Ljubljani. Ob predavanju Aleša Mavra bodo razmišljali o izzivih v letu 2018. Konec leta sta se z njimi soočila tudi nova urednika dveh katoliških tednikov pri nas, Družina in Nedelja, ki izhaja na avstrijskem Koroškem. Tako Mateja Rihter kot Boštjan Debevec sta prevzela urednikovanje po dolgoletnem delu Hanzija Tomžiča in Francija Petriča. Gotovo ni enostavno biti katoliški medijski delavec, saj si zavezan resnici Evangelija in podrejen avtoriteti Cerkve. Bralke in bralce naj bi obveščal in oblikoval, širil nauk Kristusa, vodil ljudi k Bogu, konstruktivno-kritično ozaveščal o dogodkih v Cerkvi in družbi. Poleg tega pa naj bi katoliški mediji skrbeli za kulturo slovenskega jezika in uporabljali jezik, ki nam je razumljiv. Zato naj katoliški mediji ne bi iskali popularnosti, a bili naj bi privlačni, kar je ustvarjalcem v velik izziv. Na izviren način naj bi spremljali naše življenje, delili naše skrbi, pričakovanja, načrte in nas povezovali.

Vemo, da naklade časopisov padajo. Hanzi Tomažič je bil tako med prvimi, ki je na avstrijskem Koroškem začel objavljati tednik na spletu. Vendar na spletu lahko objavimo le kratko dnevno novico, in to hitro, ne gre pa za poglobljeno tematiko. Presenetljiv je papež Frančišek, ki objavlja dnevno kratka sporočila. Na Instagramu ima že pet milijonov sledilcev, na Twitterju 16 milijonov.

Najmlajši spletni katoliški medij je pri nas Aleteia.si. Od decembra deluje pod okriljem Družine. Kakor pravijo, želijo biti navdih za polno življenje in navdušiti za krščanske vrednote. Aleteia je tudi nov evangelizacijski projekt na svetovnem spletu. Pojavlja se v sedmih jezikih, tudi v slovenskem. Med 300.000 naročniki na dnevne e-novice in 2,7 milijona sledilci na Facebooku doseže več kot 12 milijonov bralcev mesečno. Pripada evropski medijski skupini (Media Participation Group), ki združuje založništvo, tiskarsko industrijo, avdiovizualno produkcijo in spletne strani. V Aleteia je vključen tudi Papeški svet za komunikacijo in za novo evangelizacijo. Namenjen je predvsem ljudem, ki so se od Cerkve oddaljili.

V reorganizaciji pa so tudi vatikanski mediji. Z januarjem so se združili vsi in nastopajo združeno na spletnem portalu pod imenom www.vaticannews.va. Zaobjemajo vse dejavnosti papeža Frančiška, Vatikana in Katoliške cerkve. Sistem vatikanskih medijev so prevzeli z novim modelom, ki je utemeljen na integraciji in skupnem upravljanju, v skladu z reformo, ki jo je želel papež. Družbeno omrežje vaticannews koordinira uredniški oddelek in teološko-pastoralni oddelek Tajništva za komunikacijo. V središču jim je človek, zavzemajo se za odnos, gojijo kulturo in posepešujo srečanje. V nekaj mesecih bomo na vaticanews lahko prebirali novice tudi v slovenskem jeziku. O okviru te prenove so tudi lani grafično prenovili spletne strani Katoliške cerkve v Sloveniji.

Mesec januar je posvečen pri nas verskemu tisku. Po njem, pa naj bo časopis ali na spletu, pa bomo gotovo posegli, če nas bo nagovoril v našem doživljanju ali v našem iskanju in nam ponudil novo izkustvo Presežnega.

Romana Kocjančič, TV Slovenija

