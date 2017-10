Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Letošnje predsedniške volitve so povsem razgalile realnost slovenske politike. Dokazale so, da demokracija deluje, vendar predvsem kot farsa. Foto: BoBo Miha Žorž Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Volilna kampanja izgubljenih priložnosti in paradoksov

Kolumna Mihe Žorža

22. oktober 2017 ob 23:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Letošnje predsedniške volitve so povsem razgalile realnost slovenske politike. Dokazale so, da demokracija deluje, vendar predvsem kot farsa. Lahko bi bilo drugače, a izgubljenih priložnosti je bilo preveč.

Za desnico je izgubljena priložnost, da ni nastopila z enim kandidatom in tako resneje ogrozila Boruta Pahorja, čeprav je treba priznati, da z njegovo izvolitvijo ne bi izgubila prav ničesar. Lahko celo rečemo, da je desnica na teh volitvah nastopala praktično s sedmimi, osmimi kandidati, levica pa, pogojno rečeno, z enim samim.

Predvsem pa je to izgubljena priložnost za parlamentarno Levico, da bi s podporo resnemu kandidatu oziroma še bolje, kandidatki, nastopila kot resen igralec v slovenski politiki. Ni toliko zamujena priložnost prepozna podpora Andreju Rozmanu Rozi, škoda je, da niso bili pozorni na Dr. Valerijo Korošec, ki je v napovedi kandidature oz. zbiranja podpisov kot edina kandidatka nastopala s konkretno programsko idejo: Univerzalnim temeljnim dohodkom. Na tej točki bi se lahko Levica profilirala kot edina politična skupina, ki v politični boj za najvišjo protokolarno funkcijo v državi kandidira človeka z vsebino. V primeru, da bi strankarsko močvirje pravočasno prepoznalo to dejstvo, bi lahko spremljali konkretno in vsebinsko kampanjo, ne pa tekmovanja v puhlicah v nekakšnih resničnostnih šovih.

Marjan Šarec in Borut Pahor sta se izkazala za najmočnejša kandidata, kar seveda niti ni presenečenje. Kandidata sta si veliko bolj podobna kot izgleda na prvi pogled. Ne govorim o nazorih ali programih, kajti tu je odsotnost vsebine očitna.

Podobna sta si v tem, da sta oba kandidata ničesar. Da, NIČESAR. Sta kandidata, ki poosebljata privid predsednika republike kot nekakšne abstraktne figure. Paradoksalno: Borut Pahor si je ta vtis uspel ustvariti ravno s populistično vseprisotnostjo in nastopaštvom, Šarec, oziroma njegov rezultat, pa je predvsem odgovor na Pahorja, ki izhaja iz močno zafrustriranega dela kritične levice, ki že obupuje ob tem, ko se od Pahorja odbijajo celo njegove največje neumnosti, slabe šale in slabe odločitve. Zanimivo je namreč, da kritike Pahorja prihajajo predvsem s strani intelektualcev, civilne družbe, ne pa s strani politike.

Vse to dokazuje, da je Pahor tipični primer establišmenta, ki je sposoben najti konsenz z večino političnih akterjev ravno s tem, da ne sprejema odločitev, da se ne opredeljuje in tako ohranja družbeni status quo. Zmaga Boruta Pahorja v drugem krogu bi bila predvsem odlična novica za celotno politično elito, saj imajo od tega koristi na obeh polih, saj se Pahor redko znajde v interesni sferi katerekoli politike. Pahor je sinonim za amorfnost nedorečenega.

In to je tudi odgovor na vprašanje, zakaj so sinoči celo pri poražencih odpirali šampanjce.

Miha Žorž, Radio Slovenija

Mnenje avtorja ne odraža stališča uredniške politike RTV Slovenija.