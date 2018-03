Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Slovenski novinar in filmski kritik Andrej Gustinčič je v MMC-jevi analizi podelitve oskarjev pojasnil, zakaj je največ zlatih kipcev dobil film Oblika vode. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Andrej Gustinčič

(1963)

5. marec 2018 ob 20:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Oblika vode je ideološko in moralno najustreznejši film tega leta. Režiral ga je Latinskoameričan, glavna junakinja je ženska, ki ima hendikep, prisotna sta tudi temnopolta ženska in homoseksualec, konec koncev pa tudi bitje, ki ima fluiden spol in bi ga morda lahko opisali kot transosebo.