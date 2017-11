A. A. Tarkovski velja za enega največjih ruskih in svetovnih cinéastov, ki je imel izjemen vpliv za nadaljnji razvoj filma. Osrednja tema in vodilo v njegovih delih so skoraj brez izjeme krščanska duhovnost in vprašanja metafizike, ki so mojstrsko vpeta v nekonvencionalno dramsko shemo. Filme opredeljujejo dolgi, umirjeni, kontemplativni prizori, običajno iz narave. Foto: Bonhams / Andrej Tarkovski