Anton Nanut

(1932-2017)

13. januar 2017 ob 21:20

MMC RTV SLO

Treba je biti pameten in imeti voljo spoznati tudi kaj novega. Če vidim, da so pri zabavni glasbi kakšne skladbe plehke, jih seveda ne bom občudoval, prav tako me pri resni glasbi motijo številne stvari, če niso dognane.