Veliki italijanski režiser in scenarist Bernardo Bertolucci, ki je danes umrl, se je rodil v Parmi v umetniško družino. Med njegove najodmevnejše filme spadajo razvpiti Zadnji tango v Parizu, ki je bil v Italiji nekaj časa celo prepovedan, in epski Zadnji kitajski cesar – zanj je dobil oskarja za najboljšo režijo in najboljši prirejeni scenarij, film pa je skupno pobral kar devet zlatih kipcev. Foto: AP