Bono

(1960)

6. maj 2018 ob 13:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Že več kot dvajset let pišem o svoji hinavščini. Ampak hinavščina človeškega srca je veliko bolj zanimiva od rokenrolskega benda, ki skuša resno jemati svoje finančne posle. Dajte no, bi ljudje raje videli, da umrem bankrotiran? Očitajo nam, da 'nismo zares idealisti', ljudem, ki smo svoja življenja posvetili drug drugemu in različnim kampanjam za družbeno pravičnost. Ne bo šlo skozi. Mislim, da nas ogromno ljudi preprosto ne mara in skušajo najti razloge, da to pojasnijo."

Bono je bil eden od zvezdnikov, ki so jih leta 2016 razkriti panamski dokumenti bremenili skrivanja v davčnih oazah, a je takrat zanikal, da bi storil kaj narobe. Zgornja izjava je iz nedavnega intervjuja za The Telegraph.