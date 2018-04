Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Francoski pesnik Charles Baudelaire velja za začetnika moderne poezije. Njegova največja stvaritev je pesniška zbirka Rože zla, v kateri je ustvaril novo senzibilnost. Zgoraj njegov portret, kot ga je upodobil slikar Gustav Courbet. Foto: Wikipedia Sorodne novice 150 let od smrti začetnika moderne poezije Charlesa Baudelaira Charles Baudelaire Charles Baudelaire Dodaj v

Charles Baudelaire

(1821-1867)

10. april 2018 ob 14:35

Pariz - MMC RTV SLO

Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem, in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena Časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati.

Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate.

(Iz besedila Omamljajte se)