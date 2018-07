Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Direktor Društva za sodobno kulturo Fotopub Dušan Josip Smodej trenutno končuje študij fotografije na sloviti praški akademiji FAMU. Foto: Janez Klenovšek Dodaj v

Dušan Josip Smodej

(1993)

30. julij 2018 ob 17:22

Novo mesto - MMC RTV SLO

Želimo se izogibati egotripu vrhunskega fine arta, ekskluzivnosti in temu, da bi samo prišli, vzeli in odšli. Tega ne počnemo. Če smo v Novem mestu, bomo poskušali mestu čim več dati nazaj. Ena od stvari, ki jo lahko damo, je promocija dolenjske kulture in promocija novomeške občine za turizem.

(Iz MMC-jevega intervjuja ob začetku petega Fotopuba.)