Gledališki režiser Jernej Lorenci. Za svoje režije je prejel več nagrad, med njimi štiri Borštnikove nagrade in leta 2014 tudi nagrado Prešernovega sklada. Lani je bil eden izmed dobitnikov nagrade Evropske komisije za gledališče - premio Europa. Foto: BoBo

Jernej Lorenci

(1973)

27. marec 2018 ob 19:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Gledališče noče ponavljanja in predvidljivosti; noče moraliziranja, noče pridige. Prezira novo, ki je novo zgolj zaradi novega. Želi si negotovosti, nepredvidljivosti, nevarnosti. Hoče zapeljevati in odbijati. Božati in mrcvariti. Dolgočasiti in čarati. In pogosto vse to hkrati. Gledališče hoče, da na iste, znane in poznane reči pogledamo drugače."

(Iz slovenske poslanice ob svetovnem dnevu gledališča. Več pa lahko preberete tukaj.)