John Steinbeck je eden najbolj priznanih ameriških romanopiscev preteklega stoletja. Leta 1962 je bil nagrajen z Nobelovo nagrado za književnost, čeprav nikoli ni bil tako priljubljen pri literarnih kritikih kot pri svojih bralcih. Med drugim podpisuje s Pulitzerjem nagrajene Sadove jeze (1939) in roman Ljudje in miši (1937), skupno pa je napisal kar 25 knjig, od tega 16 romanov, šest neleposlovnih del in več zbirk kratkih zgodb. Rdeča nit njegovih del je Salinas z okolico, območje z razgibano in pretresljivo, pogosto neizprosno zgodovino. Foto: Wiki Commons