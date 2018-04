Martin Luther King mlajši je bil tako kot njegova oče in ded baptistični duhovnik. Vzgojen je bil v črnski evangeličanski tradiciji, v duhu socialnega evangelijskega gibanja in v krščanstvu je videl silo, ki lahko preobrazi ne le posameznika, ampak vso družbo. Leta 1964 je dobil Nobelovo nagrado za mir. Ko je leta 1968 pripravljal "okupacijo" ameriške prestolnice v okviru Kampanje revežev, ga je v Memphisu v Tennesseeju ustrelil James Earl Ray. Številni so bili prepričani, da je pri umoru enega največjih borcev za človekove pravice šlo za zaroto ameriških oblasti. Foto: EPA