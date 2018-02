Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Skupina REM se je razšla leta 2011, a številni oboževalci še vedno upajo na njihovo ponovno snidenje. Foto: Reuters Dodaj v

Michael Stipe

(1960)

15. februar 2018 ob 21:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

O razpadu skupine REM: "Postalo je očitno, da bomo ali zvodeneli in postali trapasti, česar ni hotel nihče od nas, ali pa bomo sprejeli težko odločitev, da odkorakamo pod lastnimi pogoji in je s tem vsega konec. In zdaj bomo do konca življenja govorili, da "ne, ne bomo se spet sešli, ne bo jubilejnega koncerta in poslovilne turneje". Neki tip me je včeraj na zabavi vprašal: "Najemam nastopajoče za zasebne zabave. Koliko bi stalo, da bi se bend spet združil za tri pesmi? Nihče ne bi nikoli izvedel za to." Odgovoril sem mu, da ni dovolj denarja na svetu, on pa meni: "Hvala. Ogromen oboževalec sem in hotel sem vedeti, da se vas ne da kupiti." To se mi je zdelo kul in manipulativno, naj se je*e. Zelo imamo radi drug drugega in to, kar smo počeli, ampak to se ne sme zgoditi."