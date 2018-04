Milan Dekleva je slovenski pesnik, pisatelj, dramatik, publicist, novinar, urednik, skladatelj in glasbenik. V literaturi je predstavnik modernizma in postmodernizma. Bil je prvi, ki je na Slovenskem izdal zbirko haikujev Mushi mushi (1971), ki so ji sledile številne druge pesniške zbirke, prevodi, drame in eseji. Foto: BoBo