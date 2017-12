Napoleon Bonaparte je bil francoski vojaški poveljnik, general in politik. Karizmatična osebnost mu je pomagala, da se je na čelo Francije zavihtel leta 1799, 18. maja 1804 pa se je oklical za prvega cesarja Francije. Zavzel in vladal je večjemu delu Zahodne in Srednje Evrope. Po seriji vojaških porazov, ki so sledili katastrofi v Rusiji, je moral 6. aprila 1814 sestopiti z oblasti. Foto: EPA