Nicky Wire

(1969)

12. april 2018 ob 20:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Kulturo mladih v prvi vrsti diktirajo vzorniki, ikone, kakor jim pač že rečete. Včasih je bila na tem področju vodilna glasba: ko smo odraščali, je naš videz popolnoma določalo to, da smo hoteli biti podobni njim. Zdaj mladi ideje dobivajo ... iskreno ne razumem, zakaj bi jih hoteli iskati, kjer jih iščejo. Praznina vsega tega. V resnici se mi malce smilijo, ker je bila naša mladost tako oprijemljiva in opredeljena, z ogromno prostora za sanje in čarobnost. Zdaj pa samo trpajo stvari vate z nezaslišano hitrostjo. Vsi imamo otroke in skušamo jim prenesti stvari, zaradi katerih je bilo naše življenje čarobno, pa se vse zdi tako nepomembno. Pa to ni nostalgija: stvari dejansko preprosto izginejo. Kot denimo to, da je propadel NME: to je samo še en žebelj v krsti, ki ti pove, da je glasba manj pomembna."