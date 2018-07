Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nora Ephron, hollywoodska scenaristka in režiserka, ki se je med drugim podpisala pod filma Ko je Harry srečal Sally in Romanca v Seattlu. Foto: EPA Dodaj v

Nora Ephron

(1941-2012)

31. julij 2018 ob 18:06

New York - MMC RTV SLO

Vedno najprej preberem zadnjo stran knjige, da bi vedela, kako se konča, če morebiti umrem, preden jo bom prebrala do konca. In to, dragi prijatelj, je temna stran.