Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tako je besede enega največjih in najbolj cenjenih umetnikov 20. stoletja v svojih spominih Življenje s Picassom povzela Françoise Gilot. Foto: EPA Dodaj v

Pablo Picasso

(1881-1973)

3. december 2017 ob 18:27,

zadnji poseg: 3. december 2017 ob 18:29

Pariz - MMC RTV SLO

Ko slikam, skušam vedno ustvariti podobo, ki je ljudje ne pričakujejo, še več, ki jo zavračajo. To je tisto, kar me zanima. O tem govorim, ko pravim, da poskušam biti vselej subverziven. Se pravi, pred gledalca postavim njegovo podobo, zbrano iz elementov tradicionalnega slikarstva, nato pa jih prerazporedim na dovolj nepričakovan in moteč način, da ni mogoče uiti vprašanjem, ki jih odpira.