Komik Richard Pryor je z izpostavljanjem svojih pomanjkljivosti pomagal preobraziti jezik komedije in s svojo drzno besedo vplival na prihodnje rodove komikov, na Robina Williamsa, Eddieja Murphyja, Arsenia Halla, Damona Wayansa in Davida Lettermana. Leta 1996 je Pryor prejel nagrado hall of fame (dvorana slavnih); podelila mu jo je nacionalna zveza za razvoj filmov temnopoltih. Foto: Reuters