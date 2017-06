V svojih delih se je Nobelovec Saul Bellow dotikal bistva človeškega obstoja, ki jih je prepletal z izkušnjami priseljencev in Judov. Pomen Belowega dela za razvoj ameriške književnosti je lepo pojasnil njegov pisateljski kolega Philip Roth, ki je Bellowa skupaj z Williamom Faulknerjem označil za "hrbtenico ameriške književnosti 20. stoletja". Njegova najpomembnejša dela so The Adventures of Augie March, Herzog, Humboldtova oporoka in Henderson, kralj dežja. Foto: AP