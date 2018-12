Sofia Coppola, hčerka kultnega režiserja Francisa Forda Coppole, je leta 2003 prejela oskarja za izvirni scenarij filma Izgubljeno s prevodom. Lani je bila na 70. filmskem festivalu v Cannesu nagrajena za najboljšo režijo za film The Beguiled (Preslepljene). Foto: EPA Dodaj v

Sofia Coppola

(1971)

7. december 2018 ob 17:25

Pariz - MMC RTV SLO

Gre za nesporazume med ljudmi in prostori. Za pretrganost, za stvari, ki so prekinjene, in za iskanje trenutkov povezanosti. V življenju je tako veliko trenutkov, ko ljudje ne rečejo, kar si mislijo, ko le pogrešajo drug drugega, čakajoči na to, da bi naleteli drug na drugega na hodniku.

(Tako je opisala, o čem govori njen film Izgubljeno s prevodom.)