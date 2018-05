Svetlana Slapšak je antropologinja in doktorica antičnih študij. Akademska pot jo je vodila po številnih evropskih in ameriških univerzah. Bila je dekanka Fakultete za podiplomski humanistični študij v Ljubljani in napisala več kot petdeset knjig. Z gibanjem »Tisoč žensk za mir« je bila nominirana za Nobelovo nagrado za mir. Foto: BoBo