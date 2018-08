Zlatnik Georgea Washingtona prodali za 1,7 milijona dolarjev

Na kovancu namesto gospe Svobode predsednikova podoba

17. avgust 2018 ob 20:15

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Zlatnik, ki je bil last ameriškega predsednika Georgea Washingtona, na njem pa je bila njegova podoba, so na dražbi prodali za 1,7 milijona dolarjev. Izkupiček bo šel v humanitarne namene.

Leta 1792 skovani zlatnik s podobo prvega ameriškega predsednika Georgea Washingtona, ki so ga poimenovali Washingtonov predsedniški kovanec, dejansko ni bil nikoli uporabljen kot denar. Domneva se, da je bil zlatnik dar predsedniku Washingtonu, ko je poosamosvojitvena oblast po uspešno izvedeni ameriški revoluciji (1765–1783) in doseženi neodvisnosti od Velike Britanije načrtovala ustanovitev lastne ameriške kovnice (U. S. Mint), so pojasnili v dražbeni hiši Heritage Auctions.

"Numizmatični raziskovalci se strinjajo, da gre za enega najpomembnejših kovancev v ameriški zgodovini," je v najavi prodaje kovanca navedel Jim Halperin iz omenjene dražbene hiše.

Promocijsko darilo predsedniku

Raziskovalci so trenutno prepričani, da je bil Washingtonov predsedniški kovanec predsedniku Washingtonu podarjen v promocijske namene, da bi pridobili pogodbo za kovanje ameriških kovancev, predsednik pa ga je shranil kot osebni spominek. Omenjeni kovanec ima sicer na zadnji strani orla, kot je značilno za kovance zlati ameriški orel (Golden Eagle), na prvi strani pa je namesto gospe Svobode predsednik Washington.

Promocijska akcija pri predsedniku je uspela in še istega leta je kovnica prejela avtorizacijo, leto kasneje (1793) pa so v javni obtok že prišli prvi novci, ki so bili kovani v srebru in bakru – srebrni ameriški orel (Silver Eagle) in bakreni ameriški orel (Copper Eagle). Na sprednji strani so imeli gospo Svobodo, na zadnji pa gologlavega orla. Ta dva motiva sta se na ameriških naložbenih kovancih ohranila vse do danes in jih še vedno kujejo.

Washingtonov predsedniški kovanec je na dražbo prišel iz zasebne zbirke pokojnega Erica P. Newmana, ki je do kovanca uspel priti davnega leta 1942. Newman je umrl leta 2017, star zavidljivih 106 let, v njegovem dolgem življenju pa mu je uspelo skupaj spraviti eno najmogočnejših zbirk kovancev v ZDA.

G. K.