70 let Laurie Anderson, ikone pop-art avantgarde

Leta 2012 je bila gostja EPK-ja v Mariboru

5. junij 2017 ob 12:25

New York - MMC RTV SLO/STA

Ameriška umetnica Laurie Anderson, znana predvsem po multimedijskih nastopih in inovativni uporabi tehnologije, je dopolnila 70 let.

Andersonova, ki deluje tudi kot vizualna umetnica, komponistka, pesnica, fotografinja, režiserka, elektronska umetnica, vokalistka in instrumentalistka, je pri nas nastopila leta 2012 v sklopu Maribora kot Evropske prestolnice kulture (EPK).

Laurie Anderson velja za ikono art-pop avantgarde in pionirko elektronske glasbe. Odskočna deska za njeno inovativno glasbeno kariero je bila skladba O Superman iz leta 1980, ki se je zavihtela na drugo mesto britanskih pop lestvic.

Njena najpomembnejša dela na področju performansa so United States I-V (1983), Empty Places (1990), The Nerve Bible (1995) in Songs and Stories for Moby Dick. Skladateljski opus Laurie Anderson pa med drugim obsega filmsko glasbo, ki sta jo v svojih filmih uporabila Wim Wenders in Jonathan Demme.

Prva "uradna" umetnica Nase

Slovi tudi kot pionirka prepletanja umetnosti s tehnologijo. Leta 2002 je postala prva rezidenčna umetnica ameriške vesoljske agencije Nasa, kjer je ustvarila solo performans The End of the Moon. Pri iskanju novih kreativnih orodij, med katere sodi tudi Govoreča palica (Talking Stick), pa je sodelovala z raziskovalno ustanovo Interval Research Corporation.

Lani je veliko zanimanja vzbudila s koncertom na newyorškem Times Squareu, na katerem je izvedla svojo kompozicijo, napisano posebej za pse in je bila izvedena v nizki frekvenci, primerni za pasja ušesa.

Od leta 2008 je bila poročena z legendarnim ameriški rockovskim glasbenikom Loujem Reedom (romantično in delovno sta bila povezana že od konca 90. let), ki je bil najbolj znan po skladbah Perfect Day in Walk on the Wild Side ter kot član skupine The Velvet Underground. Reed je zaradi težav po presaditvi jeter umrl leta 2013.

Koncert Laurie Anderson je bil eden od vrhuncev Maribora kot Evropske prestolnice kulture (EPK) leta 2012. Predstavila se je s koncertno zgodbo Dirtday, v kateri je s kritično distanco obravnavala politiko, predstavila svoj pogled na družine in se dotaknila zgodovine ter namenila pozornost živalim.

A. K.