80 let Hermanna Nitscha, očeta gledališča orgij in misterijev, kjer ne umanjkajo kri in žrtvene živali

29. avgust 2018 ob 21:01

"Ljudi želim intenzivirati. Poskušam jim prikazati, kako je mogoče živeti intenzivno," je nekoč dejal umetnik Hermann Nitsch, ki je danes napolnil 80 let.

Avstrijski umetnik Hermann Nitsch, ki je zaslovel v 60. letih minulega stoletja kot eden vodilnih predstavnikov dunajskega akcionizma, je v tistem času razvil temelje svojega gledališča orgij in misterijev. Danes velja za enega najpomembnejših in hkrati najbolj spornih avstrijskih sodobnih umetnikov.

Nitscheve celostne umetnine

Na Dunaju leta 1938 rojeni Nitsch je z gledališčem orgij in misterijev zasnoval celostno umetnino, ki združuje prvine likovne, gledališke, glasbene in drugih umetnosti. Kot taka obravnava mitične prvine od antičnih figur do krščanskih predstav žrtvovanja in odrešenja.

Njegove predstave lahko trajajo tudi več dni, umetnik pa jih uprizarja predvsem na svojem dvorcu Prinzendorf v Nižji Avstriji. Ker pri tem uporablja tudi pravo kri in žrtvene živali, je bil vseskozi izpostavljen ostri kritiki varuhov javne morale. V 60. letih je bil zaradi svojih akcij v Avstriji večkrat zaprt in se je zaradi tega za nekaj let preselil v Nemčijo.

Vsestransko plodovit ustvarjalec

Poleg ustvarjanja v polju umetniškega akcionizma, je Nitsch dejaven tudi tudi kot grafik in slikar ter se je tudi na teh dveh področjih dodobra uveljavil. Oblikoval je tudi sceno in kostume za opere, med drugim za Dunajsko državno opero in opero v Zürichu.

Kot skladatelj pa se Nitsch posveča sozvočju med zvokom in barvnimi toni, deloval in razstavljal je po vsem svetu, večkrat je sodeloval na Documenti v Kasslu in na beneškem umetnostnem bienalu. Nazadnje se je na bienalu predstavljal lani, in sicer v sklopu razstave Evropskega kulturnega centra.

