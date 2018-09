Abudabijski Louvre prestavil razkritje najdražje slike na svetu

Abudabijci, ki so v megalomanski projekt Louvre vložili približno milijardo dolarjev (uradnih podatkov ni), seveda upajo, da so zgradili novo središče kulturnega turizma v svetovnem merilu. V nastajajoči kulturni četrti na otoku Saadijat načrtujejo še dva velika muzeja, abudabijsko izpostavo Guggenheimovega muzeja in pa Narodni muzej Zajed. Foto: Reuters