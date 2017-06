Angelski grad vabi v hladno zavetje s tremi na novo odprtimi sobanami - in z aplikacijo

Rimski grad odpira nove prostore za obiskovalce

21. junij 2017 ob 21:38

Rim - MMC RTV SLO/STA

Rimski Angelski grad se je v zgodovino za vselej zapisal tudi kot kraj dogajanja zgodbe v drami La Tosca, po kateri je nastal libreto znamenite istoimenske opere, ki jo je leta 1899 zložil Giacomo Puccini.

Izbira ne preseneča, saj je Angelski grad (Castel Sant'Angelo) ena najpomembnejših rimskih zgodovinskih stavb. Po novem pa so se v italijanski prestolnici odločili za obiskovalce odpreti še tri sobe, ki so bile do zdaj zaprte za javnost. Gre za t. i. Cambellottijeve sobe, poimenovane po umetniku, ki jih je poslikal.

Od valovitih linij do vojaške tematike

Te tri sobane so restavrirali leta 1925, da bi v njih namestili zbirko predmetov, povezanih z italijansko vojsko. Tedaj jih je s freskami okrasil priznani italijanski umetnik tistega časa Duilio Cambellotti (1876–1960). Kot je povedala direktorica Muzejev dežele Lacij Edith Gabrielli, se je v njih Cambellotti, ki je bil poznan predvsem po valovitih linijah in živalskih ter rastlinskih oblikah, preizkusil še v vojaški tematiki. Sicer pa je bilo do zdaj v Angelskem gradu med drugim mogoče obiskati Hadrijanovo grobno sobo, si ogledati papeške sobe in zapor Cagliostro ter se povzpeti na Angelsko teraso.

Brez pametnih telefonov dandanes tudi v zgodovinskem kontekstu ne gre več

V skladu s sodobnim časom je obiskovalcem na voljo tudi nova aplikacija za pametne telefone, prek katere se lahko seznanijo z zgodovino te mogočne zgradbe. Aplikacija je na voljo v italijanščini, angleščini, španščini, francoščini, nemščini, japonščini in kitajščini, kmalu pa bo na voljo še v ruščini, piše italijanska tiskovna agencija Ansa.

Seveda je po celotnem poslopju na voljo brezžični internet. Tako je na poti skozi grad mogoče prek aplikacije dostopati do avdio- in multimedijskih vsebin, ki obiskovalcu približajo tako posamezne prostore kot zgodovino Angelskega gradu.

Vabljiva turistična točka

Nove pridobitve bodo turistom pomagale bolje spoznati eno najbolje obiskanih turističnih znamenitosti Italije, kjer letno naštejejo več kot 1,2 milijona obiskovalcev, pravi Edith Gabrielli. "Težko je razložiti zgodovinske plasti Angelskega gradu, ki je bil izvorno zgrajen kot Hadrijanov mavzolej, bil pozneje predelan v utrdbo, v renesansi služil kot papeška rezidenca, pozneje so bili v njem zapori in mučilnica, danes pa je v njem muzej."

P. G.