Anish Kapoor v malenkostnem sporu okrog - rožnate barve

Eden od najslavnejših umetnikov na svetu se prepira o rožnati barvi

28. december 2016 ob 15:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Anish Kapoor se je uprl prepovedi, po kateri ne sme zakonito kupovati "najbolj rožnato" rožnate barve na planetu. Njegova ihta je najnovejše poglavje v najbolj malenkostnem sporu v umetniškem svetu.

Britansko-indijski umetnik se je zoperstavil Stuartu Semplu, avtorju "najbolj rožnato" rožnate barve na svetu, ki mu je leta 2014 prepovedal kupovati in uporabljati njegov izum. Semple je na ta način protestiral temu, da je Kapoor pred tem dobil ekskluzivne pravice za uporabo barve "vantablack", ki naj bi bila najbolj črna med črnimi odtenki. Barvo je razvilo podjetje Nanosystems, "bolj črna" pa je zato, ker absorbira 99,6 odstotka svetlobe.

Da bi Kapoorja držal stran od odtenka PINK, kot je Semple barvo krstil, je moral vsak distributer podpisati izjavo, s katero se je zavezal, da je Kapoor in njegovi sodelavci od njega ne bodo smeli kupiti.

Prišel je do "prepovedane robe"

Naslednjo poteza te šahovske igre je bilo lahko predvideti: Kapoor je pred nekaj dnevi na Instagramu objavil lonček sporne barve, v katero je namočil svoj iztegnjeni sredinec. Da ne bi bilo res nobenih nesporazumov o njegovem namenu, je pripisal še "Zaleti se".

Varne niso niti bleščice

"Seveda je veliko razočaranje, da se je Anish nezakonito dokopal do barve PINK," je Semple komentiral za spletno stran The Creator's Project. "Če kdor koli ve, kdo mu je do nje pomagal, bi bilo super, če bi to informacijo razkril. Anish je še vedno na prostosti - ne samo z najglobljo črnino, zdaj tudi z najbolj rožnatim odtenkom na svetu. Na srečo v roke še ni dobil najbolj bleščečih bleščic, zato kupce prosimo, naj jih ne delijo z njim ali z njegovimi sodelavci." V mislih ima odtenek Diamond Dust, ki ga prodaja pod enakimi pogoji kot PINK.

Je prav, da ima odtenek barve v lasti en sam človek?

"Tega zagotovo ni pričakoval in niti drobca bleščic ne bo dobil, dokler se ne neha obnašati kot bednik ter svojo megačrnino deli s svetom!", je svoj protest pojasnil Semple.

A. J.