Aretacija grafitarjev med ustvarjanjem podobe Ahed Tamimi na zid na Zahodnem bregu

Mejna policija aretirala dva Italijana in enega Palestinca

29. julij 2018 ob 18:51

Ramala - MMC RTV SLO, Reuters

Pripadniki izraelske mejne policije so v soboto aretirali grafitarja iz Italije, ki sta v družbi Palestinca ustvarjala mural palestinske najstnice Ahed Tamimi, ki so jo prav med koncem tedna po osmih mesecih izpustili iz zapora.

Glede na poročilo palestinskih oblasti, ki ga povzema Reuters, so aretirali italijanska grafitarja in palestinskega državljana. Prijeli so jih v Betlehemu med ustvarjanjem podobe 17-letne upornice Ahed Tamimi na površini varnostne pregrade na Zahodnem bregu.

"Palestinska Ivana Orleanska"

Tamimijeva je pristala v zaporu, potem ko je lanskega decembra zbrcala in oklofutala izraelskega vojaka na zasedenem Zahodnem bregu.

Celotni incident v bližini domače vasi Nabi Saleh je snemala njena mama Nariman in ga v živo prenašala prek Facebooka, ko pa je ta zaokrožil po svetovnem spletu, je izraelska policija aretirala takrat 16-letno Ahed in jo obtožila 12 kaznivih dejanj. Ta je nato na sojenju priznala krivdo za štiri od očitanih ji dejanj.



Ahed Tamimi je postala simbol upora za Palestince, levičarski izraelski časopis Haaretz je ob njeni aretaciji zapisal, da Izrael s svojimi dejanji tvega, da bo Tamimijevo povzdignil v "palestinsko Ivano Orleansko".

Konservativni desničarski politiki vojaka, ki sta ob klofutah ostala mirna, pa so njuno vedenje takrat označili za ponižujoče. Vojska vztraja, da sta ravnala profesionalno in da je posnetek dogajanja dokaz, da izraelska vojska ni ofenzivna.

Hči znanega aktivista in organizatorja protestov

Sicer pa je najstnica na naslovnicah pristala že leta 2015, ko je ugriznila vojaka, ki je poskušal aretirati njenega mlajšega brata.

Njena slika pa je prvič zaokrožila leta 2012, ko je takrat 12-letna Ahed jokala na pogrebu svojega ubitega bratranca. Tudi njen oče, Basem Al Tamimi, je znan palestinski aktivist in organizator protestov proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu.

Po poročanju Reutersa se tiskovni predstavnik izraelske policije ni odzval na njihov poziv za potrditev sobotne aretacije italijansko-palestinske trojice. Palestinska osvobodilna organizacija (PLO) pa je na svojem profilu na Twitterju objavila videoposnetek njihove aretacije, pri čemer so sprva napisali, da so aretirali tri Italijane, naknadno pa so objavili, da je bil tretji aretirani pravzaprav Palestinec.

Israeli forces arrest the three Italian artists who painted the mural depicting Ahed Tamimi on the annexation wall in Bethlehem. (video footage ©Baladna Radio) pic.twitter.com/cIxUemXt4X — Palestine PLO-NAD (@nadplo) 28 July 2018

Confirmed: Israeli forces arrested two Italian artists and another Palestinian citizen. — Palestine PLO-NAD (@nadplo) 28 July 2018

