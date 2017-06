Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Deklica z balonom ne bi imela "nobene denarne vrednosti", kot je na svoji spletni strani zapisal Banksy - a če bi jo kdo hotel prodati, bi se zanjo verjetno našli kupci ... Foto: Banksy.co.uk "Odpoklic izdelka" na Banksyjevi uradni spletni strani. Foto: Banksy.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Banksy z novim projektom "skušal vplivati na volitve"

Ponudbo daril za volilce je moral umakniti

7. junij 2017 ob 16:30

London - MMC RTV SLO

Banksy je moral po posredovanju policije umakniti svojo ponudbo deljenja brezplačnih plakatov z enim od svojih najbolj prepoznavnih motivov. Sporen je bil namreč njegov pogoj: v zameno za darilo bi morali ljudje dokazati, da so na volitvah glasovali proti konzervativni stranki.

Banksyjeva pobuda, ki je ciljala na volilce v njegovem rodnem Bristolu in okolici, je pritegnila pozornost policije, volilne komisije in kandodatov za torijske poslance, ki jih je skrbelo, da bi vse skupaj lahko vplivalo na volilne rezultate v šestih okrožjih.

Že nekaj ur po tem, ko je policija za medije potrdila, da primer raziskujejo, se je na Banksyjevi spletni strani pojavilo obvestilo o "odpoklicu izdelka". "Volilna komisija me je opozorila, da bi ponudba brezplačnega plakata razveljavila rezultat volitev," je zapisal anonimni ulični umetnik. "Zato z obžalovanjem sporočam, da je ta zgrešena in zakonsko vprašljiva promocija preklicana."

Sporočilo spremlja slika Banksyjeve slavne "deklice z balonom", ki pa v roki tokrat ne drži rdečega balona - na njem je narisana britanska zastava. Banksy je sprva napovedal, da bodo uradni plakati s to podobo na razpolago od 9. junija naprej, to je en dan po volitvah. "Pošljite samo fotografijo svojega glasovalnega lističa, s katerega je razvidno, da ste glasovali proti konzervativnemu kandidatu in poslali vam bomo brezplačno darilo."

Spodaj je sledila še legalna opomba: "Ta umetnina je spominski predmet in noče na noben način vplivati na odločitve volilcev, nima denarne vrednosti in ni namenjena za preprodajo."

No, ponudba je kandidate torijske stranke vseeno zaskrbela; v nekaterih volilnih okrožjih so namreč precej tesno izenačeni z liberalnimi demokrati. Policija je v ponedeljek podala izjavo: "Prejeli smo več pritožb na račun tega, da Banksy volilcem ponuja brezplačne umetnine v zameno za določen glas na volitvah. Po zakonu iz leta 1983 je nezakonito sprejeti darilo v zameno za glas ali vzdržanje glasu. Vsaka oseba, ki bi darilo sprejela, bi lahko bila tarča pregona." Prav tako je v nekaterih okrožjih nezakonito fotografirati na volišču.

A. J.