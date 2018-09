Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Habsburžani so bili močno zaslužni za turistično razpoznavnost Bleda in za razvoj Bleda, ki so ga vključili v dobro organizirano turistčno ponudbo tistega časa. Na razglednici Bled v poznem 19. stoletju. Foto: Wikipedia Z blejsko pletno se je ob 600-letnici habsburške vladavine na Kranjskem leta 1883 peljal tudi Franc Jožef I. Foto: Wikipedia Od septembra do konca novembra bodo na Bledu torki v znamenju predavanj, na katerih bodo osvetlili zgodovino Hasburžanov in njihove vloge pri razvoju mesta. Foto: BoBo Dodaj v

Bled, priljubljena turistična točka tudi v času Habsburžanov

Cikel predavanj o vlogi vladarske rodbine pri razvoju mesta

4. september 2018 ob 11:25

Bled - MMC RTV SLO, STA

Bled se že dolgo ponaša s tradicijo priljubljene turistične destinacije. Tudi Habsburžani so cenili lepote idiličnega kraja in ga zato vključevali v veliko in dobro organizirano turistično ponudbo cesarstva tistega časa. Leta 1883 se je z blejsko pletno peljal Franc Jožef I., leta 1821 pa je Bled med kongresom svete alianse obiskal Knez Klemens von Metternich.

Vlogo, ki so jo Habsuržani odigrali pri oblikovanju turistične prepoznavnosti Bleda in razvoju kraja, bodo to jesen osvetljevali na posebnem ciklu predavanj o tej vladarski dinastiji. V organizaciji Muzejskega društva Bled in Zavoda za kulturo Bled bodo v gorenjskem mestu vsak torek od septembra do konca novembra predstavljali 600-letno zgodovino te evropske vladarske rodbine, ki je pomembno vplivala tudi na razvoj Bleda. Prvo predavanje z naslovom Habsburžani in njihovo mesto v zgodovini bo drevi ob 19. uri v festivalni dvorani.

S predavanji želijo vlogo Habsburžanov v blejski zgodovini približati tudi današnjim prebivalcem Bleda. Vseh 12 predavanj bo brezplačnih, potekala pa bodo pod taktirko zgodovinarja Miloša Klemena Mahorčiča.

Po besedah blejskega župana Janeza Fajfarja, ki prav tako sodeluje pri projektu, je bil Bled v vladanje Habsburžanov vključen kot vse slovenske dežele razen Beneške Slovenije, ki je sodila pod Beneško republiko. Bled je igral veliko vlogo tako zaradi naravnih lepot kot zaradi povezav z briksenškimi škofi, gradom in cerkvico na otoku, ki je bila še posebej v času narodnega prebujanja simbol slovenstva.

Kot rečeno je bil Bled del dobro organizirane turistične ponudbe cesarstva tistega časa. Obiskali so ga številni eminentni gostje, Franc Jožef I. se je denimo na omenjen obisk odpravil ob 600-letnici habsburške vladavine na Kranjskem.

"Dobrih 600 let smo bili v okviru habsburške države kot tudi mnogi drugi narodi. To je bila konfederacija dežel, ki niso bile vedno identične z etničnimi mejami. Zgodovinsko geografsko načelo pripadnosti je bilo včasih bolj pomembno kot etnično in šele v drugi polovici 19. stoletja je prišlo do prebujanj predvsem manjših narodov in večvrednostnega kompleksa pri velikih narodih. Prišlo je do trenj in na žalost je ta, do sedaj najbolj uspešna državna forma z najboljšimi vladarji, kar jih na naši zemlji pomnimo, razpadla," je dejal Fajfar.

Širjenje znanja o najraznovrstnejših temah

Ciklus predavanj je novi projekt Muzejskega društva Bled, ki vodi tudi dva že utečena projekta, in sicer pripravo monografije Razgledi in redna predavanja vsak prvi četrtek v mesecu. Kot pravi predsednik društva Srečo Vernig, Muzejsko društvo Bled že od leta 2012 deluje v javnem interesu. Doslej je pripravilo že okoli 40 četrtkovih predavanj, na katerih lahko ljudje prisluhnejo vrhunskim slovenskim poznavalcem posameznih tem.

