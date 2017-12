Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Bo Ljubljana res ostala brez edinega džezovskega kluba? Foto: Discogs Jazz Club Gajo zadnjih deset let deluje na vrtu vile Društva slovenskih pisateljev. Foto: MMC RTV SLO

Bo Ljubljana ostala brez edinega džezovskega kluba?

Z novimi najemniki si obetajo več denarja

5. december 2017 ob 20:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Ljubljana bo, kot kaže, ostala brez edinega džezovskega kluba, ki v Ljubljani deluje od leta 1994. Jazz Club Gajo je zadnjih 10 let deloval na vrtu vile Društva slovenskih pisateljev, najemna pogodba pa je potekla oktobra.

Društvo slovenskih pisateljev je zdaj pripravilo razpis, s katerim iščejo novega najemnika, ki ga iščejo tudi za drugi gostinski obrat, ki deluje v vili, in sicer za znamenito restavracijo Pen kluba. V društvu poudarjajo, da gre za odnos med lastnikom in najemnikom, z več denarja, ki bi ga pridobili z oddajanjem, pa želijo obnoviti dotrajano vilo, so zatrdili.

Drago Gajo, ki je že dolga leta sinonim za džez, ne le v Ljubljani, tudi v Sloveniji, ne razume poteze Društva slovenskih pisateljev, ki pogodbe edinemu džezovskemu klubu pri nas, ki deluje že 23 let, ni podaljšalo. "Četrt stoletja dobrih prijateljskih odnosov si želimo graditi naprej, najširša kulturna javnost je prispevala že tri tisoč podpisov za nadaljnje sodelovanje," je pojasnil predsednik društva Jazz Cluba Drago Gajo.



V ozadju naj bi bila tudi želja lastnikov po prenovi vile, čeprav je zadeva na sodišču, pa Drago Gajo še vedno upa, da bo džez odmeval na vrtu tudi prihodnje poletje. "Upanje ostaja," je poudaril.

Negotova usoda restavracije Pen Klub

V negotovosti je tudi usoda ene najznamenitejših ljubljanskih gostiln, Pen Kluba, ki letos praznuje 50. letnico delovanja. "Pogodbo imamo do 1. julija 2018, v lokal pa je bilo vloženih veliko lastnih sredstev, med drugim izgradnja sanitarij in kuhinjskih prostorov," je pojasnil Andrej Miklič, vodja restavracije Pen Klub.

Predsednik društva pisateljev Ivo Svetina nam je v telefonskem pogovoru zatrdil, da se društvo vsako leto prejme manj sredstev za kulturo. Z novimi najemniki pa si obetajo več denarja. O usodi obeh najemnikov bo odločal tudi občni zbor društva slovenskih pisateljev, ki bo potekal prihodnjo sredo.

VIDEO Bo Ljubljana ostala brez edinega jazz kluba?

G. K., Boštjan Veselič, TV Slovenija