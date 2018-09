Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Muzej je bil ob izbruhi požara že zaprt. Foto: EPA Zgodovina muzeja sega v leto 1818, ko so ga ustanovili kot kraljevi muzej. Do danes so v obsežni zbirki zbrali več kot 20 milijonov predmetov. Foto: EPA Dodaj v

Brazilski narodni muzej zajel požar, v katerem je uničen večji del eksponatov

V muzeju hranijo več kot 20 milijonov predmetov

3. september 2018 ob 08:28

Rio de Janeiro - MMC RTV SLO, STA

V Narodnem muzeju Brazilije v Rio de Janeiru je v nedeljo zvečer izbruhnil požar, ki se je razširil v skoraj vse dele najstarejše znanstvene institucije v državi. O morebitnih žrtvah ne poročajo, zgorela oziroma poškodovana pa naj bi bila večina razstavljenih predmetov.

Muzej je bil v času izbruha požara že zaprt, gasilci pa se še vedno spopadajo z ognjenimi zublji. Ravno letos so v muzeju, kjer je bila nekoč nastanjena portugalska kraljeva družina, slavil 200-letnico. V njem hranijo več kot 20 milijonov predmetov, Brazilci pa tako nemočno opazujejo, kako v plamenih izginja ena ključnih zgodovinskih in naravoslovnih zbirk v državi.

Poročil o morebitni gmotni škodi za zdaj še ni, prav tako ni znan vzrok požara. Na dogodke se je med drugim odzval direktor zgodovinskega muzeja Paulo Knauss in dejal, da je to "tragedija za brazilsko kulturo". Brazilski predsednik Michel Temer se je na Twitterju na dogodek odzval z besedami, da je to "žalosten dan za Brazilce", saj je "izginilo 200 let dela, raziskav in znanja".

Brazilija s tem ni izgubila le pomembnega dela svoje dediščine, pač pa je za mnoge muzej simbol mesta. V Rio de Janeiru, ki se v zadnjem obdobju spopada z gospodarskim padcem, naraščajočim nasiljem in korupcijo, so muzej videli kot predolgo zanemarjeno institucijo, poroča BBC. Zaposleni v muzeju so že leta opozarjali na nezadostno financiranje in slabo stanje stavbe.

Muzejska stavba je imela lesena tla in številne eksponate, ki hitro zgorijo, kot na primer dokumenti na papirju, besede knjižničarja Edsona Vargasa da Silve povzemajo lokalni mediji.

Dvesto let zbiranja in raziskovanja

Pred ureditvijo muzejske zbirke je bila palača sedež portugalske kraljeve in pozneje brazilske cesarske družine. Institucija je bila kot Kraljevi muzej ustanovljena leta 1818 z namenom promoviranja znanstvenih raziskav, prav tako pa naj bi z muzejsko zbirko strokovnjakom omogočili dostop do artefaktov. Danes hranijo v njem geološko, botanično, paleontološko in arheološko zbirko in velja za enega najpomembnejših razstavišč Južne Amerike. Poleg razstavnih predmetov iz regije poseduje muzej tudi egipčanske mumije, grške kipe in etruščanske artefakte. Med pomembnejšimi eksponati naravoslovne zbirke, so kosti dinozavrov in 12.000 let star skelet ženske, najstarejši tak primer, najden na območju Amerik.

