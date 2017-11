Casa Vicens, Gaudijeva prva arhitekturna mojstrovina, odpira svoja vrata

Oblasti si želijo, da bi postala ena glavnih turističnih znamenitosti

13. november 2017 ob 09:10

Barcelona

V Barceloni bo kot muzej odprla vrata prva hiša, ki jo je zasnoval sloviti Antoni Gaudi. Casa Vicens, ki so jo zgradili kot počitniško hišo družine Vicens, velja za arhitektovo prvo mojstrovino, leta 2005 je bila, skupaj s še petimi Gaudijevimi projekti v Barceloni, uvrščena tudi na Unescov seznam kulturne dediščine.

Gre za eno prvih stavb, ki so spodbudile začetek modernističnega gibanja v Kataloniji in Evropi. Leta 1883 je borzni in valutni posrednik Manel Vicens i Montaner zaupal zasnovanje poletne družinske hiše tedaj 31-letnemu arhitektu.

Podobno kot ostala Gaudijeva dela je tudi to veličastna zmešnjava različnih stilov, od japonskih do mavrskih vplivov. Barviti opečnati žlebovi kapljajo čez robove strehe kot model polledene torte iz Lego kock. Vhodna vrata z ostrimi kovinskimi konicami uokvirjajo zelene ploščice z motivom rumenega ognjiča. Vzorci listov na notranjih zidovih bi lahko bili odsev vrta ali prispodoba Kristusovega potu, navaja britanski časnik The Guardian.

Današnja podoba hiše je plod številnih sprememb in povečanj, zdaj pa celoten objekt tvorijo trije ločeni deli: najprej izvirna gradnja po Gaudijevih načrtih med letoma 1883 in 1885, potem razširitev hiše leta 1925 po načrtih Joana Baptista Serra de Martineza, vse skupaj pa zaokrožuje vrt.

Kot piše na spletni strani, so za namen izvajanja muzejskih aktivnosti in prostora za različne kulturne dejavnosti spremenili oz. prilagodili del kompleksa, ki je bil razširjen leta 1925, tako da ni bilo potrebni posegati v Gaudijevo delo. Tako so dodali moderno stopnišče, da lahko obiskovalci tekoče "krožijo" po muzeju, in pa dvigalo. Obnova hiše na naslovu Carolinas 24, je potekala od marca.

Slavni umetnik je v katalonski prestolnici pustil neizbrisljiv pečat: Sagrada Familia in park Guell sta impozantni arhitekturni mojstrovini, ki privabljata občudovalce od blizu in daleč. Njegov arhitekturni opus zajema široko paleto del, od enodružinskih hiš, stanovanjskih blokov, palač, do verskih objektov in posebnih naročil.

Slavnega arhitekta, enega najpomembnejših svojega časa, je leta 1926 med sprehodom v Barceloni zbil tramvaj. Ker pri sebi ni imel osebnih dokumentov, so ga prepozno oskrbeli in tako je tri dni po trku preminil.

