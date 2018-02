Cerar: Kulturna javnost je upravičeno kritična do nekaterih vidikov bilance kulturnega resorja

Poslanica ob kulturnem prazniku

8. februar 2018 ob 10:30

Ob kulturnem prazniku je premier Miro Cerar v poslanici zapisal, da bo storil vse, da do konca mandata vlada odpravi očitne zagate in pripravi podlage za naprej.

"Skrbi me, a obenem bodri, ko vidim, da ta ista kritična javnost še vedno verjame v moč dialoga, v katerega verjamem tudi sam," je še zapisal v poslanici, v kateri se je med drugim zahvalil vsem ustvarjalkam in ustvarjalcem za njihovo delo, ki je po njegovih besedah plemenit navdih za naša življenja. "V letu, ko se intenzivno spominjamo Cankarja, in na dan, ko slavimo Prešerna, smo ob plesalcu Mejaču za življenjsko delo nagradili še enega pesnika - Borisa A. Novaka. O velikem predhodniku je zapisal: 'Vsi smo večni, ker stojimo na tvoji besedi, velikan.'"

Ob tem je dodal, da je sozvočje različnih časov dokaz, da tudi danes med nami živijo ustvarjalci, ki spadajo v isto kategorijo 'večnih'. "Ne znamo jih vedno prepoznati oziroma ceniti in ustrezno nagraditi. A ko danes pozorno pogledamo nazaj, se nam izkaže, da so se danes kanonizirani avtorji nekoč še kako razburjali, jezili, se borili in včasih tudi protestirali," je zapisal Cerar.

Po premierjevih besedah na kulturni praznik ne gre pozabiti, "da je prav njihova angažiranost, pogosto boleča nepopustljivost hkrati izjemno krhkih in neverjetno trdnih osebnosti, bila vir njihove iskrene, verodostojne umetniške geste in besed, od katerih danes nekatere segajo dobesedno do večnosti".

