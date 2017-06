Dan Križevniškega soseda in začetek Mini poletja v Mini teatru

22. junij 2017 ob 10:22

V Mini teatru na Križevniški se začenja 19. festival Mini poletje, mednarodni festival Mini teatra za otroke, ki bo do 27. avgusta ponudil vrsto predstav in ustvarjalnih delavnic.

Sočasno z začetkom festivala, ki ga bo ob 18.00 odprla ulična predstava Krogla v izvedbi Andreja Tomšeta, bo danes potekal tudi Dan Križevniškega soseda.

Program prireditve Dan Križevniškega soseda so sooblikovali ustvarjalci, stanovalci in podjetja, ki delujejo na Križevniški oz. v njeni bližini, kot tudi nekaj institucij, med njimi Mini teater, Judovski kulturni center, Galerija DUL, Mestni muzej ter Narodna in univerzitetna knjižnica (Nuk).

V letošnjem programu bodo sodelovali tudi dijaki več ljubljanskih srednjih šol, ki bodo pripravili posebno razstavo, in priznani fotograf Mario Secci, ki stanuje na Križevniški ulici. Program Mi smo Križevniška, ki bo potekal od 17.00 naprej, bo namenjen vsem generacijam. Za najmlajše bodo pripravili igralnico, ustvarjalne delavnice ter omenjeno ulično predstavo in delavnico umetnika novega cirkusa Tomšeta.

Za odrasle pa odpirajo vrata institucij in hiš. V Judovskem muzeju bo poleg ogleda filma in muzeja tudi brezplačen ogled razstave Obtičali v Šanghaju - o judovskem getu v Šanghaju. V Nuku bodo ponudili vodstvo po knjižnici in Križevniški ulici pod vodstvom Žige Cerkvenika. Na ogled bo več razstav, na voljo bo več delavnic in storitev podjetij s Križevniške. Večer bodo sklenili z DJ-maratonom. Dan Križevniškega soseda pripravljajo ob pomoči Zavoda za turizem Ljubljana.

Festival Mini poletje bo letos ponudil devet predstav in šest delavnic za otroke. Čez vse poletje bodo na sporedu uspešnice Mini teatra v režiji Roberta Waltla Pekarna Mišmaš, Zvezdica Zaspanka, Sapramiška 2 - Sapramišja sreča, Na Noetovi barki ob osmih ter Kakec - Kakčeve dogodivščine v režiji Ivice Buljana. Poleg teh si bo mogoče ogledati še dve gostujoči predstavi s Češke v izvedbi praškega lutkovnega gledališča Buchty a loutky - Zlata goska in Don Šajn.

Konec avgusta bodo premierno uprizorili predstavo Mirne Rustemović Vsi tukaj, vsi skupaj v Waltlovi režiji. Ob nedeljah pa se bodo otroci lahko družili in ustvarjali na delavnicah, ki jih organizira Društvo Sezam, piše na spletni strani Mini teatra.

