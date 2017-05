Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Alojzija Štebi je bila med drugim predsednica Alianse ženskih gibanj in urednica glasila Ženski pokret. V svojih prizadevanjih je imela močno oporo v Angeli Vode, Minki Govekar in Cirili Štebi Pleško. Foto: Wikipedia Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Demokratizem in ženstvo – daljnosežen zapis Alojzije Štebijeve

Iz arhiva Andreja Mraka

28. maj 2017 ob 06:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Nobena ideja se ne uresniči od danes do jutri in tudi nobena brez žrtvovanja," je pred stoletjem ob predstavitvi svojih naprednih feminističnih razmišljanj zapisala publicistka, političarka, zagovornica pravic in mladine ter borka za pravice žensk Alojzija Štebi (1883-1956).

Gonilna sila slovenskega in pozneje jugoslovanskega ženskega gibanja je o svojih daljnosežnih prepričanjih z vnemo spregovorila na številnih zborovanjih, na katerih je sodelovala s svojimi govori in predavanji. Leta 1918 pa so njene misli izšle tudi v knjižici, ki jo tokrat predstavljamo v rubriki Zakladi zasebnih arhivov.

Andrej Mrak