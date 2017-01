Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pafos je obmorsko mesto na jugovzhodu Cipra. Ime Pafos se sicer zgodovinsko nanaša na dve naselji - Stari Pafos in Novi Pafos, ki leži bolj v notranjosti; sodobni Pafos je zrasel na mestu slednjega. Foto: EPA Arhus, ki se je v projektu EPK povezal z 18 občinami, ni prvo dansko mesto, ki mu je pripadla čast prevzema naziva Evropska prestolnica kulture. Leta 1996 je EPK kot prvo dansko mesto že gostil Köbenhavn. Foto: EPA Aprila pa bo v Arhusu z orkestrom Zahodno-vzhodni divan nastopil priznani dirigent in pianist Daniel Barenboim. Foto: Reuters Najbolje bi jo opisali kot odprto tovarno za človečnost, umetnost in kulturo. Vanjo so povabljeni vsi, da svoje izkušnje delijo z drugimi. Marios Ioannou Elia, umetniški direktor Pafosa 2017 Po izročilu je v Starem Pafosu prišla iz morja boginja ljubezni in lepote Afrodita, zato so jo imeli Pafijci za svojo. V naselju je bilo znano svetišče, katerega visoki svečenik je imel versko avtoriteto nad vsem Ciprom. Foto: EPA Pafos se ponaša z bogato dediščino starogrških in bizantinskih spomenikov ter posvetnih zgradb. Arheološki ostanki na tem območju, vključno s kraljevimi grobnicami, izklesanimi v skalo severovzhodno od Pafosa, so vpisani v seznam Unescove svetovne dediščine. Foto: EPA Na Danskem bodo otvoritvene slovesnosti EPK-ja potekale 20. in 21. januarja, v Pafosu pa 28. januarja. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Evropski kulturi prestoljujeta dansko in ciprsko mesto Arhus in Pafos

Med preteklostjo in sedanjostjo, med mitom in zgodovino

1. januar 2017 ob 12:47

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Z novim letom prevzemata štafeto Evropske prestolnice kulture dansko mesto Arhus in ciprski kraj Pafos. V prvem bodo priložnost izkoristili za razmislek o preteklosti in prihodnosti. V obmorskem Pafosu pa napovedujejo, da bodo Ciper za letno dno spremenil v tovarno kulture na prostem.

Arhus bo skupaj z regijo osrednja Danska pod naslovom Ponovni razmislek (Rethink) ponudil več kot 300 projektov. Leto 2017 posvečajo ponovnemu razmisleku o marsičem, že sama tema pa nakazuje, da želijo drugo največje mesto na Danskem in celotno regijo spremeniti v kulturni laboratorij, v katerem so mogoče tudi alternativne rešitve. Dotaknili se bodo različnih vidikov danske kulture, od sodobne arhitekture do vikinške preteklosti. Raziskali bodo svojo zgodovino, da bi bolje razumeli prihodnost.

V ospredju bodo predvsem štiri veliki dogodki - najprej slovesno odprtje EPK-ja, ki se bo z več dogodki v regiji začelo 20. januarja, vrhunec pa doseglo 21. januarja ponoči v mestu Arhus.

Eden največjih danskih spektaklov na prostem

Naslednji veliki spektakel bo uprizoritev veličastne vikinške sage Rode Orm na strehi Muzeja Moesgaard, ki jo pripravljajo v sodelovanju z Danskim kraljevim gledališčem. Osrednji lik predstave, ki nastaja po romanu švedskega pisatelja Fransa G. Bengtssona, je Orm, ki ga še kot dečka ugrabijo Vikingi. Predstava bo sledila vznemirljivim dogodivščinam Vikingov na njihovih potovanjih po Evropi in srednjem Vzhodu. Po napovedih organizatorjev bo Rode Orm, ki ga bodo uprizorili poleti, eden največjih spektaklov na prostem, kar jih je bilo na Danskem.

Pogled nazaj za pogled prihodnosti

Tretji veliki dogodek bo mednarodni projekt Vrt - konec dobe, začetek dobe, ki bo potekal na več lokacijah po mestu. Razdeljen bo v tri sklope: Preteklost, Sedanjost in Prihodnost. Prvi bo predstavljen v Umetnostnem muzeju ARoS in bo podal vpogled v zgodovino od baročne vrtne arhitekture 17. stoletja, prek nemškega romanticizma z začetka 19. stoletja, prodora modernizma na začetku 20. stoletja pa do land arta v 60. letih preteklega stoletja. V mestu bo zaživel sklop Sedanjost, ki bo raziskoval aktualno umetniško obravnavanje položaja narave v družbi in njene vloge v novi, svetovni situaciji, ki jo zaznamujejo velike demografske spremembe in gibanje svetovnega kapitala. Sklop Prihodnost se bo odvil vzdolž obale. V dolžini štirih kilometrov bodo postavili instalacije na prostem, ki bodo pripovedovale o novih izzivih, s katerimi smo soočeni danes.

Četrti veliki dogodek je zamišljen kot pozdrav letu 2018 ter mestoma Leeuwarden na Nizozemskem in Valletti na Malti, ki bosta v letu 2018 nosilki naziva EPK.

Z EPK-jem dobi Arhus novo podobo

Organizatorji želijo, da bi EPK posegel na vsa področja življenja, k sodelovanju pa želijo pritegniti najširšo javnost, s pomočjo katere bodo spremenili podobo mesta. Prenove je namreč deležno pristaniško območje Arhusa, ki se tako iz nekdanjega industrijskega območja spreminja v nov urbani prostor. V Arhusu se bodo letos predstavili nekateri najvidnejši skandinavski ustvarjalci. Med njimi je denimo priznani dansko-islandski vizualni umetnik Olafur Eliasson, ki je za streho umetnostnega muzeja ARoS zasnoval 150 metrov visoko instalacijo Your rainbow panorama.

Filmi Susanne Bier malo drugače

Svojevrstno odrsko predelavo bo doživela filmska trilogija režiserke Susanne Bier, ki jo bodo v koncertni dvorani Musikhuset predstavili kot opero, plesno predstavo in muzikal. Aprila pa bo z orkestrom Zahodno-vzhodni divan nastopil svetovno poznani izraelski dirigent in pianist Daniel Barenboim.

Pafos 2017: most med Vzhodom in Zahodom

Na Cipru, otoku, kjer naj bi po antični legendi iz morja na kopno stopila boginja Afrodita, opisujejo leto EPK- ja kot "odprto tovarno za človečnost, umetnost in kulturo. Vanjo so povabljeni vsi, da svoje izkušnje delijo z drugimi." S temi besedami je projekt opisal umetniški direktor Pafosa 2017 Marios Ioannou Elia. Kot pravi, bo Pafos 2017 kraj, kjer razlike lahko sobivajo in ustvarjajo neko celoto. "Kjer lahko vsak posameznik s svojo različnostjo prispeva k ustvarjanju kolektivne identitete, in to ne le identitete Pafosa, ampak tudi Evrope."

Pafos je prva evropska prestolnica kulture, ki bo povezovala Vzhod in Zahod, napovedujejo. Kot so zapisali na uradni spletni strani Pafos 2017, otok zaradi svoje geografske lege - bližine Srednjega vzhoda in Evrope - deluje kot most za kulturno izmenjavo. Ob tem poudarjajo pomembnost združevanja razpršenih delov mesta in potrebo po premostitvi razlik med grško in turško skupnostjo na Cipru skozi različne projekte.

Med projekti EPK-ja omenjajo Znamenja v času in prostoru, ki bo združil 12 umetniških del. Stala bodo na različnih lokacijah po mestu in tako oblikovala muzej na prostem. Tako so na obali v predelu Kato Pafos že postavili skulpture Pogledi neskončnosti (avtor Haris Paspallis), Drugo sonce (Yiota Ioannidou) in Mak (Andreas Paraskevas). V prihodnjih mescih pa bodo postavljenih še preostalih devet skulptur.

Objavili so razpis za sodelovanje na mednarodnem kiparskem simpoziju, ki bo potekal pod naslovom Legende in skulpture. Nanj je prispelo 207 predlogov iz 29 držav, komisija pa je izbrala 13 predlogov, ki bodo realizirani v septembru v obalnem mestu Geroskipou.

Glasba v kavarnah

Prek natečaja so izbrali devet skladb za soliste, ki jih bo mogoče slišati v sklopu projekta Espresso Solo Espressivo - Glasba v kavarnah. Izvajali jih bodo na petih recitalih, ki bodo 28. januarja potekali v petih izbranih kavarnah v mestu. V program Pafos 2017 pa je med drugim vključen tudi Mednarodni festival antične grške drame, ki bo poleti potekal v na več lokacijah v mestu.

Uradno bodo leto EPK odprli 28. januarja, otvoritvena slovesnost pa bo navdih iskala v mitu in zgodovini. Predstavila bo tako zgodovino in kulturno dediščino kot tudi sodobno ustvarjalnost na Cipru. V središče bo postavila mit o Pigmalionu in Galateji ter njuni hčerki Pafos.

M. K.